Xiaomi 12S, 12S Pro e 12S Ultra ufficiali: caratteristiche e prezzi

Xiaomi ha appena presentato, in Cina, tre nuovi smartphone top di gamma. Sono gli attesissimi Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro e Xiaomi 12S Ultra e il primo motivo per il quale sono interessanti è la fotocamera realizzata in collaborazione con Leica. Il secondo motivo è, invece, la presenza di un modello con chip MediaTek Dimensity 9000+ e, infine, il terzo è che quest’anno non era ancora arrivato uno Xiaomi "Ultra".

Esattamente come l’anno scorso, dunque, anche quest’anno Xiaomi ha deciso di presentare moltissimi dispositivi di fascia alta e di non limitarsi ai classici due o tre. La stessa strategia ha pagato molto nel 2021, anno durante il quale ad un certo punto si è perso il conto di quanti Xiaomi c’erano sul mercato. E’ comunque difficile non immaginare che in parte questa scelta sia anche forzata dalla situazione: Xiaomi vende molti pezzi, anche in fascia alta, e non è facile produrre tanti smartphone di fascia alta uguali, sempre con gli stessi componenti, perché di componenti disponibili in giro ce ne sono ben pochi. Il risultato, però, sono sempre telefoni di qualità molto alta e dalle prestazioni di assoluto rilievo.

Xiaomi 12S Ultra: caratteristiche e prezzo

Xiaomi 12S Ultra è il nuovo top di gamma 2022 di Xiaomi e, probabilmente, resterà un telefono ambitissimo anche per tutto il 2023. Basato sul chip Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e su 8/12 GB di RAM e 256/512 GB di spazio di archiviazione, questo smartphone ha un display certificato Dolby Vision da 6,73 pollici ad altissima risoluzione: 3.200×1.440 pixel (pari a 522 ppi).

Trattandosi di un pannello OLED di tipo LTPO2 la frequenza di refresh è variabile da 1 a 120 Hz, mentre il contrasto tocca l’altissimo valore di 8.000.000:1 e la luminosità l’altrettanto alto valore di 1.500 nit. Il tutto è protetto da un vetro Corning Glass Victus, il più robusto che c’è.

Il comparto fotografico posteriore è tutta una sorpresa: non c’è il sensore Samsung da 200 MP che qualcuno ipotizzava, ma c’è il debutto del Sony IMX989 dall’enorme dimensione di 1 pollice, con risoluzione di 50 MP, con stabilizzazione ottica OIS. A questo sensore si aggiunge un grandangolare Sony IMX586 da 48 MP, e un teleobiettivo 5,2X Sony IMX586 da 48 MP.

Le lenti sono realizzate da Leica, per ottenere la massima qualità fotografica possibile e il minimo di distorsione. La fotocamera anteriore, invece, è da 32 MP.

Sul fronte delle connessioni non manca assolutamente nulla: 5G, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, porta a infrarossi, USB Type-C 2.0. La batteria è da 4.800 mAh e ha la ricarica a 67 Watt, gestita dal chip Xiaomi Surge P1. C’è anche la ricarica wireless a 50W e quella inversa a 10W.

Il sistema operativo è Android 12 con interfaccia MIUI 13, mentre dimensioni e peso del telefono sono, rispettivamente, di 163x75x9 millimetri e di 225 grammi. Xiaomi 12S Ultra, quindi, è grande, grosso e pesante.

Già noto il prezzo in Cina e, chiaramente, non è basso. Ecco quanto costa in madrepatria Xiaomi 12S Ultra in yuan e in euro, al cambio attuale:

Xiaomi 12S Ultra ​8/256 GB: 5.999 yuan, 860 euro

Xiaomi 12S Ultra 12/256 GB: 6.499 yuan, 915 euro

Xiaomi 12S Ultra 12/512 GB: 6.999 yuan, 1.000 euro

Xiaomi 12S Pro: caratteristiche e prezzo

Xiaomi 12S Pro è un telefono molto diverso dall’Ultra, anche esteticamente (è molto simile a Xiaomi 12 normale). Anche in questo caso il chip è il ., affiancato da 8/12 GB di RAM e 128/256/512 GB di spazio di archiviazione. Identico all’Ultra anche il display, ottimo.

Altra musica, invece, nel comparto fotografico posteriore: sensore principale Sony IMX707 da 50 MP, con stabilizzatore ottico, affiancato da una fotocamera ultra grandangolare da 50 MP e da uno zoom ottico 2X da 50 MP. Identica la frontale, ancora da 32 MP.

Nessun cambiamento sul fronte delle connessioni, mentre diverse sono batteria e ricarica: 4.600 mAh di capacità e 120W di potenza di ricarica massima (50W wireless, 10W inversa). Xiaomi 12S Pro misura 163x75x8,16 millimetri e pesa 203 grammi, ha Android 12 con MIUI 13 ed è venduto in Cina a questi prezzi:

Xiaomi 12S Pro ​8/128 GB: 4.699 yuan, 670 euro

Xiaomi 12S Pro ​8/256 GB: 4.999 yuan, 715 euro

Xiaomi 12S Pro 12/256 GB: 5.399 yuan, 772 euro

Xiaomi 12S Pro 12/512 GB: 5.899 yuan, 844 euro

Xiaomi ha pensato anche ad una versione diversa di questo modello: è Xiaomi 12S Pro Dimensity Edition, è disponibile con 8/128 GB o 12/256 GB di memoria, ha il chip MediaTek Dimensity 9000+ al posto del Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, ma per il resto è uguale, prezzi a parte:

Xiaomi 12S Pro Dimensity Edition 8/128 GB: 3.999 yuan, 570 euro

Xiaomi 12S Pro Dimensity Edition 12/256 GB: 4.449 yuan, 644 euro

Xiaomi 12S: caratteristiche e prezzo

Infine, il "piccolo" top di gamma di Xiaomi per questa seconda metà del 2022: Xiaomi 12S. Chip e memorie sono gli stessi di 12S Pro, ma il display è un Full HD+ da 6,28 pollici con refresh fino a 120 Hz, luminosità fino a 1.100 nit e contrasto fino a 5.000.000:1.

Cambiano le fotocamere posteriori: stessa principale Sony IMX707 da 50 MP, ma grandangolo da 13 MP e zoom 2X da 5 MP, lo stesso già visto su Xiaomi 12 standard. La batteria scende ancora: 4.500 mAh con ricarica cablata a 67W, wireless a 50W e inversa a 10W.

Rispetto ai fratelli maggiori Xiaomi 12S è più compatto e leggero: 152x70x 8,16 millimetri, e pesa 180 grammi. Identico, invece, il sistema operativo Android 12 con MIUI 13, mentre scendono i prezzi cinesi: