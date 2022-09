Xiaomi 12T e 12T Pro, ecco la scheda tecnica

A quasi 9 mesi dalla presentazione ufficiale di Xiaomi 12 e 12 Pro, avvenuta a fine dicembre 2021, e a due mesi e mezzo dal lancio di Xiaomi 12 Lite (in foto), Xiaomi 12S, 12S Pro e 12S Ultra, avvenuto a inizio luglio, è quasi arrivato il momento di Xiaomi 12T e 12T Pro. Anche quest’anno, infatti, Xiaomi conferma la strategia che, l’anno scorso, l’ha vista presentare una pletora di dispositivi top e "quasi top" di gamma: con i nuovi modelli in arrivo, probabilmente la settimana prossima, la gamma Xiaomi 12 sarà infatti composta da ben 8 modelli.

Lecito, quindi, chiedersi cosa abbiano di nuovo i due modelli "T" rispetto a quelli già usciti e altrettanto lecita è l’attesa di questi smartphone. Le ultime informazioni in merito arrivano dal giornale online tedesco Winfuture, che descrive questi due telefoni come molto performanti e, per la prima volta, con una fotocamera da 200 MP (il modello Pro) ma, allo stesso tempo, caratterizzati da alcune scelte nei materiali finalizzate a ridurre i costi di produzione. Alcune parti in metallo della scocca, infatti, potrebbero essere sostituite da componenti in plastica dura.

Xiaomi 12T: caratteristiche tecniche

Secondo Winfuture Xiaomi 12T sarà un "quasi top" dotato di chip MediaTek Dimensity 8100 Ultra, lo stesso già visto su Oppo Reno8 ma in versione potenziata, con un corredo di 8 GB di RAM e 128/256 GB di spazio di archiviazione. Il display, invece, sarà un grande AMOLED da 6,67 pollici, con refresh da 120 Hz.

Xiaomi 12T avrà tre fotocamere: principale da 108 MP, grandangolo da 8 MP e macro da 2 MP. La fotocamera frontale, invece, sarà da 20 MP. La batteria dovrebbe essere da 5.000 mAh, con ricarica velocissima: 120W di potenza.

A detta di Winfuture il prezzo europeo di Xiaomi 12T sarà di 649 euro.

Xiaomi 12T Pro: caratteristiche tecniche

Xiaomi 12T Pro sarà un top di gamma a tutti gli effetti e lo dimostra la scelta del chip: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. La memoria RAM sarà da 8 o 12 GB, lo spazio di archiviazione da 256 GB. Il display dovrebbe essere lo stesso del fratello minore: un AMOLED da 6,67 pollici con refresh a 120 Hz. Identica anche la batteria e la ricarica da 120W.

Diverso, e migliore, il comparto fotografico: restano la grandangolare da 8 MP e la macro da 2 MP, ma il principale è questa volta il nuovissimo sensore Samsung da 200 MP. Se Winfuture ha ragione, quindi, Xiaomi 12T Pro sarà il primo smartphone Xiaomi con fotocamera da 200 MP e il secondo in assoluto, dopo Motorola Edge 30 Ultra.

Il prezzo previsto da Winfuture per Xiaomi 12T Pro sul mercato europeo è di 849 euro.