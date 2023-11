Fonte foto: Xiaomi

Svelati a fine ottobre, i nuovi Xiaomi 14 sono già un grande successo per l’azienda cinese. Un nuovo report di Wall Street Insights, infatti, evidenzia i risultati sorprendenti ottenuti dalla nuova famiglia di top di gamma di Xiaomi che comprende, oltre al modello base, anche una variante Pro. La fase di lancio dei nuovi smartphone di Xiaomi si è chiusa con vendite record.

Lancio da record per gli Xiaomi 14

Secondo i dati del report, nel corso dei primi 10 giorni di commercializzazione, Xiaomi ha venduto 1,44 milioni di unità dei nuovi Xiaomi 14 e 14 Pro. Si tratta di un nuovo record assoluto per la gamma premium di smartphone della casa cinese.

Il risultato in questione è stato raggiunto nella prima parte del mese di novembre, con le vendite che sono partite lo scorso 31 ottobre. Il dato di vendita riguarda la Cina, unico mercato di disponibilità dei nuovi top di gamma dell’azienda che sta lavorando al lancio globale dei suoi smartphone, atteso per fine 2023/inizio 2024.

Da notare, inoltre, che Xiaomi, anche grazie ai suoi nuovi Xiaomi 14, ha registrato altri successi in questa prima parte di novembre. L’azienda è stata leader del mercato smartphone in Cina nel corso della settimana 44 dell’anno, con un market share superiore a Huawei e Honor, brand che hanno completato il podio.

Per Xiaomi, inoltre, c’è stato anche un nuovo record di ricavi nella giornata dell’11 novembre (giornata nota come Guanggun Jie, ovvero Singles’ Day, in Cina e paragonabile al nostro Black Friday come impatto sulle vendite). In questa giornata, Xiaomi ha incassato circa 3 miliardi di dollari, registrando un nuovo record assoluto. Il risultato è stato celebrato da Xiaomi con un post su Weibo.

Snapdragon 8 Gen 3 e HyperOS per gli Xiaomi 14

I nuovi Xiaomi 14 e 14 Pro sono smartphone di grande importanza per la casa cinese. Si tratta, infatti, dei nuovi top di gamma oltre che dei primi smartphone Android ad arrivare sul mercato con il nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, chip ricco di potenzialità, soprattutto per quanto riguarda l’AI.

Da notare, inoltre, che i nuovi Xiaomi 14 sono anche i primi modelli a sfruttare HyperOS. Il nuovo sistema operativo, basato su Android 14, che sostituisce la MIUI e che arriverà, gradualmente, su tutta la gamma di smartphone Xiaomi oltre che su diversi altri prodotti dell’azienda. HyperOS è già disponibile sul nuovo Xiaomi Watch S3.

Per registrare il debutto in Italia dei nuovi top di gamma di Xiaomi sarà necessario attendere ancora qualche settimana. Il lancio, infatti, non avverrà prima dell’inizio del 2024. I nuovi smartphone saranno in vendita in Europa, infatti, solo nel corso del primo trimestre del prossimo anno. Anche da noi saranno tra i primi smartphone a poter sfruttare lo Snapdragon 8 Gen 3.