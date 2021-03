Xiaomi cala l'asso: ecco Mi 11 Pro e Mi 11 Ultra

Xiaomi brucia le tappe e annuncia, con meno di una settimana di anticipo rispetto al grande evento di presentazione già pubblicizzato abbondantemente in rete, i prossimi assi nella manica che saranno i protagonisti della presentazione in arrivo. Si tratta di due smartphone d’eccezione, graditissime integrazioni alla serie 11: Mi 11 Pro e Mi 11 Ultra.

Come accade ormai di consueto, anche in questa particolare occasione Xiaomi ha lanciato l’annuncio relativo ai suoi due nuovi smartphone flagship attraverso il proprio profilo presente sulla piattaforma di microblogging Weibo, una sorta di Twitter cinese dove il brand possiede un corposo zoccolo duro di follower. Dopo una nutrita serie di indizi e anticipazioni, rimbalzate in rete e dedicate all’evento organizzato per i prossimi giorni, l’azienda produttrice cinese ha confermato i nomi dei protagonisti facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti i fan del brand che attendono finalmente di poter toccare con mano i modelli evoluti della serie più recente.

Xiaomi Mi 11 Pro e Mi 11 Ultra, le ultime novità

L’annuncio da parte della casa produttrice sulla piattaforma social ha subito messo in luce le potenzialità dei due nuovi dispositivi, tanto che – secondo Xiaomi – potrebbero contendersi il titolo di "Re di Android". Ma quali sarebbero, secondo l’azienda, le caratteristiche che potrebbero presto rendere uno dei due il top della sfida?

In maniera concreta, si può supporre che la forza dei due nuovi arrivi della serie 11 risieda nel sensore da 50MP Isocell Bright GN2, realizzato dall’azienda sudcoreana Samsung con tanto di autofocus multidirezionale. A questo, poi, dovrebbe aggiungersi un piccolo schermo dedicato alla realizzazione di selfie impeccabili, non solo con la fotocamera anteriore ma anche con il modulo fotografico presente sul retro dello smartphone.

Nessuna parola, invece, è trapelata sul modello Mi 11 Lite.

Xiaomi Mi 11 Pro e Mi 11 Ultra, la presentazione

L’evento di presentazione, messo in calendario per lunedì 29 marzo, partirà alle ore 12.30 locali, le 19.30 per l’Italia, e sarà disponibile per la visione in streaming. Chiunque non volesse perdere l’occasione definitiva per conoscere tutti i segreti dei due nuovi smartphone della serie 11 di Xiaomi, Mi 11 Pro e Mi 11 Ultra, segni in calendario la data in attesa di poter toccare direttamente con mano i due modelli una volta sul mercato.