Per gli appassionati di tecnologia il marchio Xiaomi rappresenta da anni un punto di riferimento importante, sin dai tempi in cui non veniva distribuito nel nostro paese. Ora che il brand si è stabilito in Europa e ha concretizzato una presenza importante anche nel nostro territorio grazie ai negozi aperti in moltissimi centri commerciali, la sua popolarità sta crescendo di pari passo con la qualità delle sue proposte.

Dal nostro punto di vista, il nuovo Xiaomi Mi 11 5G rappresenta una vera e propria consacrazione, grazie all’estrema cura con cui è realizzato, ma anche per il prezzo, che pur essendo elevato è molto competitivo per la categoria a cui appartiene. Ci sono molte caratteristiche che potremmo sottolineare di questo nuovo smartphone, in arrivo in Italia proprio in questi giorni (insieme ad altre novità), ma la prima che vogliamo presentare è quella della leggerezza. In un mercato che presenta prodotti sempre più voluminosi e sempre più pesanti, oggi Xiaomi lancia uno smartphone con un peso inferiore ai 200 g nonostante la dimensione dello schermo molto generosa.

Fonte foto: Mr Gadget Xiaomi Mi 11-5G, appena 200 grammi di peso e display di qualità

I pro

Ci sono diversi aspetti che ci hanno colpito di questo smartphone, fra tutti mettiamo il display di altissima qualità, ma anche la fotocamera che ha un sensore principale da 108 megapixel. Se questo non fosse sufficiente, possiamo sottolineare anche la disponibilità di alcuni effetti cinematografici, che rendono le riprese video davvero superlative.

A tutti questi dettagli aggiungiamo anche la ricarica super veloce che permette di risolvere gli eventuali problemi di autonomia nel giro di pochissimi minuti.

Fonte foto: Mr Gadget Xiaomi Mi 11-5G, fotocamera da 108 megapixel e effetti cinematografici

I contro

In un prodotto con una qualità davvero eccelsa, siamo andati alla ricerca del pelo nell’uovo, per cui possiamo dirvi che forse avremmo apprezzato la presenza di un sensore zoom, perché questo dispositivo ne è sprovvisto.

Un altro dettaglio da cui forse ci saremmo aspettati qualcosa di più è la batteria. Parliamo di un’autonomia interessante, ma avremmo apprezzato performance migliori. Bilancia però questo aspetto la ricarica super veloce.

Perche’ comprare Xiaomi Mi 11 5G

Il nuovo smartphone del popolare brand cinese si adatta secondo noi a una vasta categoria di utenti, perché si sfrutta in modo ottimale per lavorare, grazie al grande display molto luminoso.

Luca Viscardi, Mr Gadget