I nuovi tablet Xiaomi Mi Pad 5 sfidano Apple iPad

Dopo essersi presa il podio di primo produttore di smartphone, ora Xiaomi punta al mercato dei tablet e dopo tre anni di silenzio esce allo scoperto con tre nuovi modelli: Mi Pad 5, Mi Pad 5 Pro e Mi Pad 5 Pro 5G. Si tratta di tre dispositivi presentati insieme all’ultimo top di gamma di Xiaomi: Mi Mix 4.

Entrami i tablet sono da 11 pollici, dalla scheda tecnica molto interessante e, soprattutto, dal prezzo estremamente vantaggioso (seppur con la solita premessa: se arriveranno in Europa costeranno di più). Poiché Xiaomi ha seriamente intenzione di andare all’attacco della fascia alta del mercato tablet, non mancano gli accessori per i nuovi Mi Pad 5 come la cover con tastiera da 63 tasti e un pennino di buon livello, che pesa appena 12 grammi. Si tratta quindi di una nuova generazione di tablet Android, con la quale Xiaomi vuole offrire ai suoi clienti una vera alternativa sia ai tablet di Samsung che a quelli Apple con iPadOS.

Xiaomi Mi Pad 5 e Mi Pad 5 Pro: caratteristiche

Entrambi i nuovi tablet di Xiaomi hanno uno schermo da 11 pollici con risoluzione 2560×1600 pixel (2,5K) e refresh da 120 Hz. Il Mi Pad 5 si basa su un SoC Qualcomm Snapdragon 860, il Pro su Snapdragon 870. Si tratta di due chip di fascia alta con tecnologia dell’anno scorso, ancora assolutamente performanti.

La memoria è identica su entrambi i modelli: 6 GB di RAM e 128 o 256 GB di spazio di archiviazione in veloce tecnologia UFS 3.1. Identica anche la fotocamera posteriore principale da 13 megapixel, ma il Pro ha anche una secondaria da 5 MP, e molto simile la batteria: 8.720 mAh sul Mi Pad 5, 8.600 mAh sul Mi Pad 5 Pro.

Come dice il nome stesso, il Mi Pad 5 Pro 5G è la versione Pro con un modem 5G integrato. Ma non solo: su questo modello la fotocamera principale posteriore è da ben 50 MP.

Xiaomi Mi Pad 5 e Mi Pad 5 Pro: quanto costano

I prezzi dei nuovi tablet Xiaomi, in Cina, sono molto interessanti. Si parte da circa 260 euro per il Mi Pad 5 normale, per arrivare ad un massimo di 460 euro per il Mi Pad 5 Pro 5G.