Xiaomi, smartphone misterioso top di gamma che si ricarica in 15 minuti

Xiaomi ha certificato un nuovo misterioso smartphone identificato con il codice M2007J1SC. Secondo le caratteristiche riportate sulla certificazione, che se confermate ne farebbero un nuovo smartphone top di gamma per Xiaomi, sarebbe in grado di ricaricarsi in appena 15 minuti.

Il nome in codice di questo misterioso dispositivo sarebbe Apollo: si tratta di uno smartphone top di gamma a cui Xiaomi lavora da tempo, insieme a un altro progetto dal nome in codice Verthandi. I due smartphone potrebbero rappresentare la fascia più alta di qualità per Xiaomi ed essere lanciati già nei prossimi mesi. Intanto Apollo ha ricevuto l’approvazione dall’organismo di regolamentazione cinese 3C e secondo la certificazione, sarà equipaggiato nella confezione con un caricabatterie da 120W, in grado di garantire una ricarica rapida e completa del dispositivo in appena un quarto d’ora.

Xiaomi, le caratteristiche dello smartphone misterioso

Secondo alcuni rumors, Xiaomi sta lavorando a due modelli top di gamma che potrebbero fare parte della serie Mi 10 e Mi Mix. I modelli, chiamati Apollo e Verthandi, sarebbero equipaggiati con un display curvo con refresh rate a 120 Hz. L’insider aveva inoltre rivelato che Apollo sarebbe stato dotato di zoom ad alta definizione e la data ufficiale del rilascio potrebbe essere già il prossimo agosto.

Xiaomi, la ricarica rapida da 120 W

Stando a quanto scritto sulla certificazione, lo smartphone Xiaomi sarà dotato di un caricabatterie da 120 W che è stato approvato dall’autorità 3C all’inizio del mese, che è entrato nella fase della produzione di massa. Lo smartphone misterioso quindi potrebbe debuttare come il primo smartphone al mondo con un sistema di ricarica così rapido.

Xiaomi sfida Oppo: chi lancerà il primo smartphone con ricarica da 120 W?

Con il lancio del nuovo smartphone misterioso a ricarica rapida, Xiaomi sembra voler apertamente sfidare la rivale Oppo, che si prepara in questi giorni a rilasciare una tecnologia di ricarica rapida da 125 W. E che potrebbe lanciare anche uno smartphone che supporta la ricarica super-rapida.