Xiaomi, su quali smartphone arriva la MIUI 12: la lista ufficiale

Dopo il debutto in Cina, la MIUI 12 sbarca anche nel resto del Mondo, compresa l’Italia. La nuova interfaccia grafica dell’azienda cinese porta con sé molte novità, soprattutto a livello di privacy, aumentando gli strumenti messi a disposizione degli utenti per gestire al meglio le autorizzazioni date alle app installate. Miglioramenti anche a livello estetico con nuove animazioni per rendere più fluido e stabile lo smartphone.

L’aggiornamento alla MIUI 12 è molto atteso dagli utenti. L’interfaccia utente, infatti, è uno dei segreti del successo in questi anni degli smartphone Xiaomi: icone semplici e chiare, ottima usabilità e semplicità d’utilizzo. Durante la presentazione l’azienda cinese ha anche annunciato i dispositivi su cui verrà rilasciata la nuova interfaccia. La lista è piuttosto corposa e prevede sia gli ultimi modelli usciti sul mercato, sia smartphone un po’ più datati, segnale che l’azienda continua a supportare i propri dispositivi anche dopo alcuni anni dall’uscita.

Le novità principali della MIUI 12

Quali sono le novità che Xiaomi ha preparato per la MIUI 12? Gli sviluppatori sono partiti dalla privacy, andando a implementare nella UI tutti gli strumenti introdotti da Google su Android 10. Gli utenti hanno maggior potere sulle autorizzazioni richieste dalla applicazioni per poter funzionare, soprattutto sui permessi che riguardano i dati personali (geolocalizzazione, accesso al microfono e alla galleria delle foto).

Novità anche a livello grafico con nuove animazioni, ma soprattutto con i “Super Wallpaper” basati sulle immagini della NASA. I super sfondi cambiano profondamente sia le icona mostrate nell’Always-on display, sia le immagini dell’Home screen e del Lock screen.

Cambiamenti anche a livello di funzionalità. Per il multitasking sono state introdotti dei nuovi strumenti che permettono una migliore gestione delle app aperte. Introdotta anche una nuova modalità per risparmiare batteria quando è quasi agli sgoccioli. Migliorato anche il Tema scuro, con una nuova tavolozza dei colori anche più dark.

MIUI 12, su quali smartphone arriva

Xiaomi ha rilasciato anche una prima lista con tutti gli smartphone che riceveranno l’aggiornamento della nuova MIUI 12. Nella lista sono presenti sia gli ultimi top di gamma lanciati all’azienda, come ad esempio il POCO F2 Pro, sia dispositivi un po’ più vecchi. Per il momento non c’è una data precisa, si sa solamente che sui primi smartphone arriverà nelle prossime settimane. Ecco tutti gli smartphone Xiaomi che riceveranno la MIUI 12.