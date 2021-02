Your Honor: di cosa parla la serie tv Sky con Bryan Cranston

Diventato popolare soprattutto grazie all’interpretazione di Walter White nella serie tv cult Breaking Bad, l’attore Bryan Cranston è pronto a conquistare nuovamente il pubblico con un contenuto in streaming davvero intenso, un thriller da non perdere intitolato Your Honor.

La mini-serie è finalmente arrivata in Italia dopo aver ottenuto un enorme successo negli Stati Uniti. Creata e sceneggiata da Peter Moffat (The Village) e prodotta da Show Time, racconta la vicenda di Michael Desiato, integerrimo giudice che si trova a dover affrontare una durissima scelta: evitare il carcere a suo figlio oppure dare ascolto alla sua integrità morale. Il giudice viene messo davanti a una serie di scelte e sfide che lo porteranno spesso ad agire per il bene della sua famiglia. Il personaggio è intenso, sfaccettato e dilaniato tra il bene e il male e per tali motivi ricorda Walter White e per questo il titolo potrebbe convincere anche i fan di Breaking Bad.

Serie tv Your Honor: la trama

Siamo davanti a un thriller ricco di tensione e colpi di scena, che vede Bryan Cranston interpretare magistralmente il protagonista, ruolo per il quale ha ricevuto anche la nomination ai Golden Globe 2021.

Dopo anni dalla conclusione di Breaking Bad, l’attore si ritrova a interpretare un altro personaggio forte, diviso tra il bene e il male. Michael Desiato è un giudice di New Orleans che vive a Orleans da solo col figlio Adam. Quest’ultimo viene coinvolto in un incidente: il giorno dell’anniversario della scomparsa di sua madre e moglie di Michael, le porta i fiori nel luogo della morte, una zona malfamata di New Orleans. Viene avvicinato da una gang e mentre scappa investe e uccide un motociclista.

Allora dice tutto a suo padre e insieme vanno a costituirsi. Tuttavia, poco dopo scoprono che la persona che Adam ha ucciso è il figlio di un importante boss locale. Quindi, andare in carcere porterebbe Adam a morte sicura. Per tale motivo, padre e figlio fanno di tutto per fuggire sia dalla legge che dalla criminalità che vuole punirli. Per fare ciò, il giudice dovrà compiere scelte difficili, spesso andando contro la sua stessa morale.

Serie tv Your Honor: cast oltre Bryan Cranston

Oltre a Bryan Cranston, che interpreta il giudice Michael Desiato, nella mini-serie troviamo Hunter Doohan, nei panni del figlio Adam. Il resto del cast di Your Honor è composto da:

Michael Stuhlbarg (Chiamami col tuo nome) è Jimmy Baxter (padre di Rocco, investito da Adam

Hope Davis (Captain America: Civil War) Gina Baxter, madre di Rocco

Isiah Whitlock Jr. (The Wire) è Charlie, il migliore amico di Michael

Carmen Ejogo è Lee Delamere

Sofia Black-D’Elia (The Night Of) è Frannie, l’insegnante di fotografia e amante segreta di Adam

Margo Martindale è la senatrice Elizabeth Guthrie nonché suocera di Michael e nonna di Adam)

Amy Landecker è la detective Nancy Costello.

Dove guardare Your Honor: uscita

Your Honor è disponibile dal 24 febbraio 2021 su Sky e NOW Tv. Si tratta quindi di un contenuto destinato a i soli abbonati del servizio. Per chi invece vuole recuperare o riguardare Breaking Bad lo può trovare su Netflix.