YouTube Music ci farà pubblicare storie su Instagram e Snapchat

Novità in arrivo per gli utenti di Instagram e Snapchat che utilizzano YouTube Music: a breve, il servizio dedicato alla musica consentirà la condivisione di storie su Snapchat e Instagram, direttamente attraverso l’app. Il servizio è ancora in fase di sviluppo ma mette bene in chiaro qual è la direzione intrapresa da Google nei confronti dei due social network.

Continua, anche se a piccoli passi, la scalata verso l’olimpo delle app musicali per YouTube Music. Dopo aver soppiantato, non senza una certa facilità bisogna ammetterlo, il suo predecessore Google Play Music, la piattaforma musicale continua a cercare nuovi modi per integrarsi nelle app più utilizzate dagli utenti. Proprio con questa mossa, infatti, Google tenta un altro colpaccio, cercando di mettersi al passo con i suoi competitor come la svedese Spotify e il servizio della Mela, Apple Music, sviluppando una nuova funzionalità che potrebbe spingere verso il futuro l’ultimo nato di casa YouTube.

YouTube e le storie Instagram e Snapchat, come funzionerà

Al momento Google non ha ancora rilasciato informazioni chiare in merito al funzionamento della nuova opzione. Tuttavia, è possibile immaginare come la funzionalità possa operare nella condivisione di storie, partendo da YouTube Music fino alle due piattaforme social particolarmente amate dai più giovani.

Come già accade con Apple Music e Spotify, gli utenti potrebbero avere l’opportunità di creare delle stories da pubblicare su Instagram e Snapchat, comprensive del nome dell’artista e della copertina del disco. Cliccando poi sul link presente all’interno, sarà possibile raggiungere il brano sull’app musicale e procedere all’ascolto.

YouTube e le storie Instagram e Snapchat, quando arriverà

Come già accennato, il team di Google è ancora impegnato nella messa a punto della funzionalità; di conseguenza parlare già di una data di rilascio è praticamente impossibile. Bisognerà di sicuro attendere i prossimi mesi, quando arriverà l’annuncio ufficiale dal quartier generale di Mountain View e il rilascio definitivo.

Attualmente, gli utenti di Instagram e Snapchat dotati di dispositivo Android possono trovare già la possibilità di condividere i contenuti di YouTube Music sulle due applicazioni. Facendo tap sul tasto per la condivisione e selezionando “Instagram stories” e “Snapchat stories”, però, viene generato un errore che manda in crash l’app, senza riuscire a concludere l’operazione. Nonostante ciò, è ovvio che qualcosa bolle in pentola per Google, non resta che attendere.