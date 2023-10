5 modi per far partire un Mac con problemi di avvio

Fonte foto: NDQ / Shutterstock.com

Risolvere i problemi all’avvio di un Mac è possibile. Bisogna, però, tenere in considerazione vari aspetti legati al funzionamento dei computer di Apple e effettuare alcuni controlli, necessari per individuare la causa del problema e riavviare il Mac in modo corretto. Un aggiornamento del software e l’incolpabilità con un accessorio sono solo alcune delle possibili cause dei problemi di avvio di un Mac.

Vediamo, quindi, 5 modi per far ripartire un Mac.

Controllare l’alimentazione elettrica

Se il Mac non si accende (o si spegne subito) la prima cosa da fare è controllare l’alimentazione elettrica, verificando che non ci siano problemi ai cavi e che il Mac sia effettivamente alimentato da corrente elettrica. Questo vale soprattutto per i MacBook dove il problema all’accensione potrebbe essere legato una batteria difettosa. In questo caso, è fondamentale collegare il notebook alla rete elettrica e provare ad accenderlo.

Collegare il Mac a uno schermo esterno

Utilizzando una delle porte del Mac è possibile collegare un monitor esterno al computer. I problemi all’accensione, infatti, potrebbero essere, in realtà, problemi con lo schermo, legati principalmente a un difetto hardware. Se il monitor del Mac non funziona ma il monitor esterno mostra chiaramente l’immagine, il problema sarà stato isolato. In questo caso, bisognerà contattare l’assistenza tecnica per valutare il da farsi.

Scollegare tutti gli accessori

Accessori e cavi potrebbero essere incompatibili con il Mac e rendere impossibile l’avvio del computer. Per questo motivo, conviene scollegare tutti gli accessori non necessari per il funzionamento del Mac e provare a premere il tasto avvio, dopo aver effettuato tutti i controlli preliminari citati in precedenza.

Aggiornare il sistema operativo

Se si verificano problemi in fase di avvio del Mac, soprattutto a seguito di un aggiornamento, è possibile verificare la disponibilità di un aggiornamento del sistema operativo che potrebbe eliminare il bug che causa il problema. Per effettuare questo controllo basta andare in Menu Apple > Impostazioni di Sistema > Generali > Aggiornamento Software e, se l’aggiornamento è disponibile, seguire la procedura. Da notare che è anche possibile aggiornare il Mac da linea di comando. Prima di effettuare l’aggiornamento può essere utile liberare memoria sul Mac.

Attivare il Mac in modalità sicura

Per risolvere i problemi di avvio di un Mac è possibile provare ad avviare il computer con la modalità sicura. Per farlo, basta tenere premuto il tasto d’accensione fino a quando non viene visualizzato il messaggio Carico opzioni di avvio. A questo punto bisogna selezionare un volume e premere il tasto Maiuscole e poi ancora scegliere Continua in modalità sicura.

Utilizzando un Mac con processore Intel, invece, bisogna premere il tasto di accensione e poi tenere premuto immediatamente il tasto Maiuscole fino a quando non viene visualizzata la finestra di login. Con la modalità sicura è possibile capire se il problema all’avvio è legato ad alcuni software che entrano in azione con un avvio “standard” del Mac.

macOS Recovery

Per risolvere i problemi del Mac all’avvio è possibile sfruttare macOS Recovery. Si tratta del sistema di recupero integrato nel Mac che consente di riparare lo spazio di archiviazione interno, reinstallare macOS (ma serve una connessione a Internet), ripristinare i file da un backup di Time Machine e di effettuare altre operazioni di manutenzione.

Tra le varie funzionalità disponibili con il sistema di recupero c’è Utility Disco che permette di riparare o inizializzare lo spazio di archiviazione interno. Per utilizzare questo strumento, nell’app Recovery, bisogna andare in Utility Disco > Continua e seguire la procedura guidata. Se i problemi non vengono risolti, è sempre possibile reinstallare macOS.

Per avviare macOS Recovery con un Mac con chip Apple Silicon è necessario accendere il Mac tenendo premuto sul pulsante di accensione fino a quando non vengono visualizzati il volume di sistema e il pulsante Opzioni.

A questo punto bisogna scegliere Opzioni e selezionare il volume da recuperare e poi accendere con un account amministratore. Con un Mac con chip Intel è possibile accedere a macOS Recovery avviando il computer e premendo la combinazione di tasti Comando – R.

Contattare l’assistenza Apple

Se i problemi all’avvio del Mac persistono non resta che contattare il supporto Apple, uno dei punti di forza del servizio offerto dalla casa di Cupertino ai suoi clienti. Per l’Italia c’è un Numero Verde dedicato (800915904) ma è possibile anche accedere al sito ufficiale (support.apple.com) per verificare tutte le opzioni a propria disposizione per ottenere il supporto necessario.