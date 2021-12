Per appendere la TV al muro è necessario acquistare staffe e supporti compatibili con il televisore, una soluzione ideale per ottimizzare lo spazio e ridurre l’ingombro del nuovo smart TV appena comprato. In questo modo, inoltre, è possibile regolare l’angolo di visione in maniera personalizzata, scegliendo l’inclinazione e la distanza a seconda delle proprie esigenze. Ecco come appendere la TV al muro e quali sono i migliori supporti e staffe per farlo.

Come appendere la TV al muro con il fai da te

In genere, il televisore viene posizionato nella postazione TV sopra ad un apposito mobile, utilizzando il piedistallo del device per mantenerlo in piedi. Tuttavia, in alcune situazioni è preferibile fissare il televisore alla parete per risparmiare spazio, soprattutto negli ambienti di piccole dimensioni o laddove non è possibile sistemare un mobile per il televisore. In questi casi è necessario scegliere con attenzione un supporto per appendere la TV al muro, verificandone la compatibilità con il televisore.

Il supporto infatti deve avere una portata adatta al peso del TV, deve essere compatibile con le dimensioni del televisore espresse in pollici, in più deve fornire una regolazione adeguata alle proprie necessità. Alcuni dispositivi consentono ad esempio di regolare l’inclinazione e la profondità del televisore, attraverso un apposito braccio snodabile che permette di trovare la configurazione ideale per vedere i contenuti audiovisivi in modo ottimale.

Una volta comprato il supporto giusto bisogna quindi prendere un trapano e realizzare i fori nella parete, prendendo bene le misure e seguendo le indicazioni riportate nel libretto di istruzioni. Dopodiché è necessario fissare in modo accurato il supporto aiutandoli con una livella, stringere tutte le viti e infine agganciare il televisore alla struttura. L’operazione andrebbe eseguita in due persone per evitare di danneggiare il televisore, in questo modo mentre una persona regge l’apparecchio l’altra procede a bloccare le staffe di supporto.

Infine, non rimane che effettuare tutti i collegamenti del televisore con gli altri dispositivi, come il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre o l’impianto audio di home theater. Di norma, i prodotti vengono venduti con tutti gli accessori necessari per il montaggio, quindi basta accertarsi di possedere l’attacco VESA giusto per fissare il televisore alla staffa a parete. Per lasciare il muro più pulito è possibile nascondere i fili utilizzando delle canaline, oppure dei ganci che consentono di tenere insieme i cavi e farli passare tutti nello stesso punto.

Come appendere la TV al muro senza forare

Naturalmente non è possibile fissare il televisore al muro senza forare, infatti bisogna comunque installare un supporto o una staffa al muro per appendere lo smart TV nuovo. L’unica alternativa è acquistare un supporto per TV girevole e regolabile, da posizionare sul mobile della postazione TV per configurare in modo personalizzato l’angolo di visione. Tuttavia, l’unica soluzione per montare il televisore al muro è forare la parete con un trapano, procedendo all’installazione della struttura di supporto.

I migliori supporti e staffe per appendere la TV al muro

Sul mercato si possono trovare tantissimi supporti e staffe per appendere la TV al muro e al soffitto, prodotti che permettono in poco tempo di fissare il televisore al muro della casa e ottimizzare lo spazio nella zona living o nella camera da letto. Vediamo quali sono le staffe e i supporti migliori per fissare la TV al muro.

Staffa TV da 14 a 42”

La staffa TV più economica per piccoli televisori

Staffa TV da 14 a 42”

Il rivenditore Tempi di Saldi propone su Amazon una staffa TV economica per appendere il televisore alla parete, compatibile con TV e monitor PC di dimensioni da 14 a 42 pollici. Il supporto è semplice da montare, supporta una porta massima di 35 Kg ed è una struttura fissa, infatti non consente di regolare l’inclinazione ma appena di aumentare o diminuire la distanza del TV dalla parete. La staffa è compatibile con attacchi VESA fino a 200 x 200 mm, ed è compatibile con tanti modelli di televisori tra cui molti smart TV Samsung e LG.

Perché comprarla? Staffa TV fissa economica e facile da fissare per televisori e smart TV di piccole e medie dimensioni.

Caratteristiche principali

Braccio TV con supporto a muro

Compatibile con TV da 14 a 42”

Struttura in plastica rigida

Attacco VESA 200 x 200 mm

Portata massima 35 Kg

Supporto TV Meliconi fino a 25”

Supporto TV inclinabile con doppio braccio

Supporto TV Meliconi fino a 25”

Chi possiede un monitor PC o un televisore fino a 24 pollici può appendere l’apparecchio al muro con il supporto Meliconi CME EDR 100, una struttura con doppio braccio compatta e poco ingombrante. La staffa è inclinabile verticalmente fino a 15 gradi e orizzontalmente fino a 90 gradi, per regolare in modo personalizzato l’angolo di visione. Il supporto Meliconi è compatibile con attacchi VESA da 50 x 50 mm fino a 100 x 100 mm, inoltre ha un sistema girevole e una portata massima di 17 Kg.

Perché comprarlo? Supporto TV girevole e inclinabile per televisori fino a 25 pollici.

Caratteristiche principali

Braccio TV con supporto a muro

Compatibile con TV fino a 25”

Attacco VESA fino a 100 x 100 mm

Portata massima 17 Kg

Inclinazione verticale fino a 15°

Inclinazione orizzontale fino a 90°

Staffa TV Ergosolid da 32 a 55”

Supporto TV estendibile e girevole ad alta resistenza

Staffa TV Ergosolid da 32 a 55”

Una staffa per appendere al muro un televisore di medie dimensioni è il modello proposto da Ergosolid, compatibile con TV da 32 pollici fino ad apparecchi più grandi con una diagonale di 55 pollici. Si tratta di un supporto robusto e resistente con una portata massima di 27,2 Kg, adatto ad attacchi VESA da 100 x 100 mm fino a 400 x 400 mm. Questa struttura consente di effettuare varie regolazioni, infatti dispone di un braccio estendibile con una distanza dalla parete da 50 a 400 mm, inoltre è girevole con una rotazione di 180° e inclinabile in verticale da +8° a -5°.

Perché comprarla? Staffa TV girevole ed estendibile per televisori e smart TV fino a 55 pollici.

Caratteristiche principali

Braccio TV con supporto a muro

Compatibile con TV fino a 55”

Attacco VESA fino a 400 x 400 mm

Portata massima 27,2 Kg

Inclinazione verticale da +8° a -5°

Rotazione di 180°

Supporto TV Invision fino a 50”

Supporto per TV girevole con estensione e inclinazione

Supporto TV Invision fino a 50”

Uno dei migliori supporti TV per televisori da 50 pollici o più piccoli è la staffa da parete Invision, omologata con una portata massima di 27,2 Kg e attacchi VESA fino a 400 x 400 mm. La struttura ha un profilo sottile per limitare al massimo l’ingombro, adattandosi perfettamente alle caratteristiche degli smart TV 4K e dei televisori curvi di nuova generazione. Propone diverse regolazioni una volta fissata la staffa al muro, infatti il supporto è girevole, è estendibile fino a 40 cm dalla parete e si può inclinare in verticale e orizzontale.

Perché comprarlo? Supporto TV inclinabile, estendibile e girevole per televisori con profilo sottile fino a 50 pollici.

Caratteristiche principali

Braccio TV con supporto a muro

Compatibile con TV fino a 50”

Attacco VESA fino a 400 x 400 mm

Portata massima 27,2 Kg

Inclinazione verticale da +8° a -5°

Inclinazione orizzontale da -4° a +4°

Distanza dalla parete da 50 a 400 mm

Supporto TV Perlesmith fino a 55”

Staffa TV robusta in lega di acciaio

Supporto TV Perlesmith fino a 55”

Uno dei migliori supporti per appendere la TV alla parete è la staffa Perlesmith, una struttura compatibile con televisori fino a 55 pollici a partire da TV di 32 pollici di diagonale. Il supporto è realizzato in lega di acciaio per un fissaggio sicuro del televisore, con una portata massima di 45 Kg che rende la staffa adatta a quasi tutti i modelli di TV sul mercato. È possibile usare attacchi VESA da 75 x 75 mm fino a 400 x 400 mm, con la possibilità di allungare il braccio fino a 400 mm di distanza dalla parete, inoltre si può inclinare di 5° verso l’alto e di 12° verso il basso con una rotazione massima di 45°.

Perché comprarla? Staffa TV in acciaio per televisori fino a 55 pollici regolabile in altezza e profondità.

Caratteristiche principali

Braccio TV con supporto a muro

Compatibile con TV fino a 55”

Attacco VESA fino a 400 x 400 mm

Portata massima 45 Kg

Inclinazione verticale da +5° a -12°

Rotazione massima di 45°

Distanza dalla parete da 80 a 400 mm

Supporto TV Perlegear fino a 70”

Supporto TV per grandi smart TV OLED e QLED

Supporto TV Perlegear fino a 70”

Anche un grande TV OLED o un televisore QLED di dimensioni importanti si può appendere alla parete, basta usare una staffa adeguata come questo modello di Perlegear. Il supporto TV è compatibile con televisori fino a 70 pollici, a partire da TV da 37 pollici, con la possibilità di fissare alla struttura attacchi VESA fino a 600 x 400 mm. Si tratta di un dispositivo ultra-resistente con una portata massima di 60 Kg, con estensione fino a 390 mm dal muro, rotazione di 60 gradi e inclinazione orizzontale e verticale per trovare una configurazione personalizzata e ottimale.

Perché comprarlo? Supporto TV regolabili per grandi televisori fino a 70 pollici.

Caratteristiche principali

Braccio TV con supporto a muro

Compatibile con TV fino a 70”

Attacco VESA fino a 600 x 400 mm

Portata massima 60 Kg

Inclinazione verticale da +10° a -10°

Rotazione di 60°

Distanza dalla parete fino a 390 mm