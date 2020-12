Quanto sono importanti le recensioni per una azienda e come gestirle

In un mondo sempre più digitale ormai quasi nessuno compra un prodotto o un servizio, nemmeno una cena al ristorante, senza dare almeno una sbirciata alle recensioni già rilasciate dagli utenti in passato. Non è esagerato dire che le recensioni sono fondamentali per una attività che ha una presenza sul Web, nel bene e nel male.

Se è vero che tante buone recensioni possono aumentare il successo di una azienda, infatti, è altrettanto vero che poche recensioni cattive possono distruggerne l’immagine e avere un impatto pesante sulle vendite. E’ normale che sia così: online il consumatore è diffidente perché non può toccare con mano ciò che vuole comprare e si affida al giudizio di chi ha già effettuato l’acquisto. Gestire le recensioni degli utenti, quindi, è una parte importantissima del fare business online. Ma è anche una cosa molto difficile e che richiede tempo.

Perché è difficile tracciare le recensioni

Il vero problema delle recensioni online è che possono essere rilasciate in mille posti diversi: sono centinaia i siti Web sui quali è possibile recensire di tutto e tenere d’occhio ogni sito, in tempo reale, è una impresa “time consuming“. E il tempo, quando si lavora, è denaro.

Certamente non tutti i siti e servizi che permettono agli utenti di inserire recensioni sono uguali: alcuni sono più frequentati e altri meno, altri ancora sono noti per essere poco o molto affidabili. Non è sempre facile, però, decidere quali siti e servizi monitorare. E dopo la scelta inizia il vero lavoro di monitoraggio e, naturalmente, di risposta alle recensioni.

Come gestire le recensioni in modo semplice e veloce

Un imprenditore che ha chiaro il valore delle recensioni online e che sa quanto sia difficile monitorarle e rispondere a tutte sa anche quanto vale un servizio che semplifica questo processo così importante. Un servizio come Gestione Recensioni, cioè il “pannello di controllo” dedicato alle recensioni che si trova all’interno della nuova Area Clienti di Italiaonline.

Gestione Recensioni è due volte intelligente: la prima perché permette di monitorare automaticamente e da un solo pannello le recensioni provenienti da tutti i siti più importanti (una ventina, tra i quali Google, Facebook, Tripadvisor, Trustpilot, Foursquare, PagineGialle e PgCasa); la seconda perché facilita e velocizza le risposte.

Alle recensioni lasciate dagli utenti su Google, Facebook, PagineGialle e PgCasa è possibile rispondere direttamente da piattaforma, a quelle su Tripadvisor si può accedere tramite un link diretto alla singola recensione. Infine, sempre tramite Gestione Recensioni, è possibile gestire direttamente la sezione Domande e Risposte di Google My Business.

Come rispondere alle recensioni

Se la gestione delle recensioni diventa facile e senza stress, allora è possibile sfruttare il tempo risparmiato per scrivere risposte migliori. Le regole sono semplici e molto chiare: