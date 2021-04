Bonus cultura: come utilizzare il buono da 500 euro su Amazon

Il 1° aprile a mezzogiorno è stata riaperta la piattaforma Web 18app per richiedere il Bonus Cultura, riservato ai neomaggiorenni. I nati nel 2002, quindi, da alcuni giorni possono già generare i buoni acquisto, per un totale di 500 euro, da spendere in prodotti e servizi culturali.

Come già accaduto con le precedenti aperture della piattaforma, anche questa volta è possibile spendere il buono generato sia in negozi fisici che in negozi online, anche su Amazon. La procedura per farlo è simile a quella già vista per altri bonus pubblici: prima bisogna generare il buono sulla piattaforma ufficiale e poi lo si deve convertire in un normale buono Amazon che può essere inserito nel carrello al momento del pagamento, ottenendo uno sconto immediato di valore pari a quello del buono. Nel caso del Bonus Cultura, però, c’è un limite in più legato ai prodotti e servizi che possono essere pagati col buono (non solo su Amazon, ma ovunque). Ecco, quindi, le informazioni essenziali per usare i 500 euro del Bonus Cultura su Amazon.

Bonus Cultura: cosa si può comprare

Il primo grande limite nell’uso del Bonus Cultura 2021 è di prodotto/servizio: non tutto può essere pagato con i buoni generati su 18app. Ecco la lista delle categorie di prodotti e servizi che possiamo pagare con i buoni:

Cinema

Concerti

Eventi culturali

Libri

Musei, monumenti e parchi

Teatro e danza

Corsi di formazione

Musica registrata (non streaming in abbonamento)

Abbonamenti a quotidiani

Audiovisivi (anche singoli film sulle piattaforme di streaming, ma solo se hanno sede in Italia)

All’interno di queste categorie, poi, alcuni prodotti possono essere acquistati anche su Amazon:

Libri

Cd e vinili

ebook Kindle

DVD e Blu-Ray

E’ possibile usare il Bonus Cultura su Amazon solo per comprare prodotti venduti e spediti da Amazon. La lista dei prodotti che si possono comprare su Amazon con il Bonus Cultura è disponibile in questa pagina Web

Come spendere il Bonus Cultura su Amazon

Per spendere i 500 euro del Bonus Cultura per i 2002 su Amazon è comunque necessario iniziare dal sito ufficiale del Bonus: www.18app.italia.it

Qui si dovrà scegliere “Negozio online" e, tra i venditori, “Amazon EU Sarl“. Ricordiamo che il Bonus Cultura non è generico, come una sorta di carta prepagata, ma è strettamente legato all’acquisto di un prodotto.

Ciò vuol dire che, molto probabilmente, sarà meglio prima cercare il prodotto da acquistare su Amazon e poi generare un buono di pari valore sulla piattaforma 18app. Poi, una volta ottenuto il buono, si dovrà visitare l’apposita pagina Web di Amazon per la conversione dei buoni 18app.

Al termine della procedura verrà generato un normale buono Amazon, di valore identico a quello del buono 18app, che potremo inserire nel carrello subito prima del pagamento per avere lo sconto immediato.