Che fotocamera avrà Xiaomi 12 Ultra?

I rumors intorno all’uscita del nuovo flagship Xiaomi 12 Ultra iniziano a diventare più corposi e insistenti. Questa volta il leaker Digital Chat Station (@DCS) svela su Weibo, il social cinese, una novità che potrebbe lasciare sorpresi: Xiaomi starebbe per abbandonare Samsung per Sony. Parliamo della sola fotocamera principale e del fatto che il sensore sul nuovo Xiaomi 12 Ultra sarebbe un nuovo modello IMX8xx Sony da 50 MP. Ricordiamo che lo Xiaomi 11 Ultra presenta il sensore Samsung ISOCELL GN2, sempre da 50 MP.

In realtà, però, la cosa non è affatto strana: la stessa Samsung sul Galaxy S22 Ultra ha abbandonato il proprio sensore per uno di Sony. Sembra inoltre che il nuovo Xiaomi 12 Ultra sarebbe fornito da un modulo fotocamera circolare, e sembrerebbe non essere la sola novità di quest’anno. Quindi, ricapitolando le caratteristiche tecniche del comparto fotocamere dovremmo apprezzare tre cam: fotocamera principale da 50 MP, una fotocamera da 48 MP con un teleobiettivo 5x e una fotocamera ultra grandangolare da 48 MP. Al momento abbiamo visto lo Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12X. Questi tre smartphone sono già stati presentati in Cina e stanno per arrivare anche in Italia. Per completare la gamma Xiaomi 12 mancherebbero ancora almeno tre dispositivi: Xiaomi 12 Ultra, Xiaomi 12 Lite, Xiaomi 12T e forse anche uno Xiaomi 12 T Pro.

Xiaomi 12 Ultra: come sarà

Ma fotocamera a parte, sempre Digital Chat Station, ci ha recentemente fornito informazioni anche sulla sua batteria e sulla ricarica. Xiaomi 12 Ultra supporterebbe una ricarica rapida fino a 120 W su una batteria da 4.900 mAh. Ricordiamo che Xiaomi 12 Pro recentemente rilasciato, ha una batteria più piccola a 4.600 mAh e supporta la stessa ricarica rapida. Mentre lo Xiaomi 11 Ultra ha una batteria leggermente superiore, ossia da 5.000 mAh.

Per quanto riguarda le altre caratteristiche tecniche, possiamo supporre che lo Xiaomi 12 Ultra verrà presentato con il successore di Snadragon 8 Gen 1, già usato su Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro, che è il già annunciato Snapdragon 8 Gen 1+. La RAM potrebbe arrivare fino a 12 GB, con 256 GB di spazio di archiviazione ma senza possibilità di espansione.

E, ancora una volta a giudicare dai telefoni della gamma che Xiaomi ha rilasciato in precedenza, molto probabilmente anche un display con frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz, quasi certamente AMOLED con tecnologia LTPO 2.0.

Xiaomi12 Ultra: prezzi e disponibilità

Finora, per quanto riguarda la data di uscita, non sono state rese note indicazioni concrete anche se possiamo supporre, secondo rumor recenti, possa essere collocata intorno al terzo trimestre del 2022, ossia tra Luglio e Settembre. Ci si aspetta che lo Xiaomi 12 Ultra sia più costoso del suo predecessore, già abbastanza caro: circa 1.399 euro.