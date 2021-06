Come coinvolgere e fidelizzare i clienti del tuo business online

Una strategia di marketing efficacie passa anche dalla capacità di un business online di gestire, coinvolgere e fidelizzare i propri clienti. Gli strumenti a disposizione delle attività sono diversi: dalla raccolta dei contatti dal sito ai servizi di prenotazioni online, oltre che le campagne di marketing via email o Sms.

Per ottenere il massimo dagli strumenti a disposizione, è fondamentale impostare i propri obiettivi e avere una buona organizzazione nella loro realizzazione. Utilizzando dei servizi online che consentano di raccogliere i dati dei clienti, tenerli organizzati, registrare i pagamenti, condividere i documenti coi clienti e i fornitori, si avrà più tempo per dedicarsi al proprio business. In questo modo, sarà possibile far sentire la propria presenza online, promuovendo servizi e prodotti per raggiungere il proprio target di potenziali clienti e raggiungere i risultati prefissati.

Conversione e fidelizzazione del cliente: perché è importante

Quando si pianifica una strategia di marketing, il primo passo è capire quali sono i potenziali clienti del prodotto o del servizio offerto dalla propria attività. Una buona profilazione del proprio target consente di scegliere gli strumenti migliori per far sentire la propria presenza online e per ottenere conversioni, dalla semplice compilazione di un form e l’iscrizione a una newsletter che consentono di raccogliere contatti di clienti interessati, fino a un acquisto direttamente dal proprio sito. Una volta ottenuta la conversione, il passo successivo è procedere alla fidelizzazione: consolidare l’opinione positiva del cliente sul proprio prodotto o servizio, così che tornerà per un successivo acquisto.

Fidelizzare un cliente: come pianificare la strategia

La conversione consente all’attività di ottenere il contatto del cliente, che andrà inserito in una rubrica e sarà il punto di partenza per creare un dialogo costante, così da avviare il processo di fidelizzazione. Nella delineazione degli obiettivi del proprio business online è importante tenere conto di tutti i dati raccolti sul cliente, che andranno analizzati per comprenderne i bisogni, così da pianificare una strategia di marketing che consenta di proporgli nuove soluzioni in linea con il suo profilo e fornire un servizio di customer care in grado di risolvere eventuali problemi rapidamente in modo efficace, facendo sentire la presenza del business anche dopo la vendita.

Coinvolgere e fidelizzare clienti: come realizzare la strategia

Una volta creata la propria rubrica e il proprio database di contatti, le attività avranno nelle proprie mani tutto ciò che serve per poter mettere in atto la propria strategia, attraverso campagne di email marketing o SMS. Questa tipologia di strumenti consente di tenere aggiornati i propri clienti sulle ultime iniziative del brand, sui nuovi prodotti in arrivo o ancora sulle offerte speciali a loro dedicate.

Avrai la possibilità di poter tracciare i risultati delle campagne di marketing lanciate, sia via email che SMS, in modo più mirato. Ottenere questi dati è importante, perché permette sia di automatizzare le campagne, sia di ottimizzarle se i risultati non sono quelli sperati, così da poter correggere la strategia in corso d’opera.

Inoltre, ci sono servizi come Organizzazione di Italiaonline che permette di raccogliere i contatti e automatizzare le campagne email e sms. Ciò consentirà alle imprese di dedicare più tempo al proprio business, così da poter migliorare prodotti e servizi offerti, ma allo stesso tempo di fornire un’assistenza pre e post-vendita per avere dei clienti soddisfatti e fidelizzati.