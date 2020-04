Come funziona e cosa è Sky PrimaFila Premiere

Sky lancia un nuovo servizio per i propri abbonati al satellitare e alla fibra e lo fa ancora una volta per offrire un momento di svago in questi giorni così difficili e complicati. L’emittente televisiva è molto attiva su questo fronte e nelle ultime settimane ha lanciato diverse iniziative: due nuovi canali cinema visibili a tutti gli abbonati (anche a quelli del digitale terrestre), abbonamento completo esteso a tutti e la possibilità di vedere alcuni film di presenti su PrimaFila gratis.

Ora Sky presente una nuovo servizio: Sky PrimaFila Premiere. La piattaforma permette di noleggiare film che sarebbero dovuti uscire nei cinema in questo periodo, ma che a casa del lockdown non hanno potuto fare il loro debutto. Per questo motivo le case di produzione hanno deciso di optare per un nuovo canale di distribuzione: le piattaforme satellitari e quelle on demand. Tra i film che saranno disponibili dal 10 aprile (il weekend pasquale) troviamo “Trolls World Tour“, cartone animato molto amato dai più piccoli, “Un figlio di nome Erasmus” e altre produzioni internazionali. Ecco come funziona e quanto costa Sky PrimaFila Premiere.

Che cosa è SkyPrima Fila Premiere e come funziona

Sky PrimaFila Premiere è un nuovo servizio di Sky che offre ai propri clienti del satellitare e della fibra la visione dei film che sarebbero dovuti uscire nei cinema in questo periodo. Con le sale chiuse e l’impossibilità di guadagnare dal botteghino, le case di produzione hanno chiuso degli accordi con emittenti televisive e piattaforme on demand per lanciare i nuovi film.

Oltre a Sky, anche altri emittenti dovrebbero dare la possibilità ai propri utenti di noleggiare i film che sarebbero dovuti uscire in sala, ma per il momento non ci sono notizie ufficiali.

Sky PrimaFila Premiere segue l’esempio lanciato da Amazon Prime Cinema negli Stati Uniti, servizio lanciato qualche settimana fa che permette di noleggiare i film che non sono potuti uscire in questo periodo.

Come vedere Sky PrimaFila Premiere

Sky PrimaFila Premiere sarà disponibile per tutti gli abbonati Sky sul satellitare e sulla fibra. Per accedere al servizio bisogna entrare su Sky PrimaFila e selezionare i film che possono essere noleggiati e segnalati come “Premiere”. Per i clienti di Sky del digitale terrestre il servizio non è disponibile.

SkyPrimaFila Premiere: i film disponibili

Si parte il 10 aprile con un film molto atteso, soprattutto dai più piccoli: Trolls World Tour. I protagonisti della versione in italiano sono Francesca Michielin, Stash, Elodie e Sergio Sylvestre.

Il 12 aprile, giorno di Pasqua, arriverà “Un figlio di nome Erasmus“, commedia con protagonisti Luca Bizzarrim Paolo Kessisoglu, Richy Memphis, Daniele Liotti e Carl Alt.

Oltre al cinema italiano, saranno disponibili anche film internazionali come “Emma”, “L’uomo invisibile”, “The Hunt”, “Bloodshot”, “Tornare a vincere” e altri titoli che verranno annunciati in seguito.

Quanto costa Sky PrimaFila Premiere

Il prezzo del noleggio di un film dovrebbe essere di 15,99 euro, un costo standard che sarà comune a tutte le piattaforme che offriranno questo tipo di servizio. Per alcuni film, però, il prezzo potrebbe essere leggermente più basso, ma per avere notizie certe bisognerà aspettare ancora qualche giorno

Quando è disponibile SkyPrimaFila Premiere

Il servizio aprirà i battenti il 10 aprile con il film “Trolls World Tour” e proseguirà per tutto il mese di aprile, almeno fino a quando non riapriranno i cinema.