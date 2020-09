Come installare Android 11 su OnePlus 8 e 8 Pro

Google non ha fatto in tempo a rilasciare il suo sistema operativo Android 11 che OnePlus l’ha seguita. L’azienda cinese di smartphone ha rilasciato la sua prima Open Beta dell’interfaccia OxygenOS 11 per OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro, una release basata sul nuovo sistema operativo di Google.

Il risultato si deve alla stretta collaborazione tra Google e OnePlus, che ha messo a disposizione dei suoi utenti una prima versione Open Beta di OxygenOS 11. La nuova interfaccia presenta un design più veloce e fluido, con nuovi elementi che rendono l’esperienza utente più semplice. Il layout è stato pensato per rendere facile anche l’utilizzo dello smartphone con una sola mano e per provare le nuove funzionalità, come ad esempio gli strumenti per i videogame o il tema scuro, basta installarlo seguendo i passaggi e assicurandosi che la batteria sia carica e il telefono abbia almeno 3 GB di spazio disponibile.

Android 11, come installarlo su OnePlus 8 e 8 Pro

Al momento l’azienda cinese ha rilasciato le istruzioni per installare la versione Open Beta di OxygenOS 11 basata su Android 11 di Google solo per i due modelli top di gamma OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro. Il primo passaggio è assicurarsi che la batteria sia almeno al 30% della carica e di avere 3 GB di memoria disponibili. Anche se l’installazione non cancella la memoria interna dello smartphone, il consiglio è quello di eseguire tra le operazioni preliminari un backup dei dati salvati.

Il primo passaggio da fare è scaricare la ROM corretta per il vostro smartphone, dato che differisce in base al modello di cui siete in possesso. Una volta scaricata, copiate la ROM nella memoria interna del telefono. Poi aprire Impostazioni, Sistema e poi Aggiornamenti di sistema, fare tap sui puntini in alto a destra e selezionate Aggiornamento locale. Selezionate il pacchetto che è stato scaricato e avviate l’aggiornamento, poi attendete fino a quando non sarà completato, poi riavviate il dispositivo e iniziate a esplorare le nuove funzionalità.

OnePlus 8 e 8 Pro, come tornare al sistema operativo precedente

Le versioni Open Beta di un sistema operativo non sono stabili e potrebbe comportare dei rischi o dei malfunzionamenti per il vostro smartphone. Per questo motivo, dopo aver aggiornato alla Open Beta di OxygenOS 11, se rilevate dei problemi nel vostro smartphone OnePlus 8 o 8 Pro sarà necessario installare il sistema operativo precedente. Questo procedimento però cancellerà tutti i dati salvati sul telefono e per non perderli è necessario eseguire un backup dei file.

Per iniziare scaricate la ROM precedente e copiate il pacchetto nella memoria del telefono. Andate su Impostazioni, poi Sistema e infine Aggiornamento di sistema e cliccate sull’icona in alto a destra. Selezionate Aggiornamento locale, cliccate sul pacchetto che volete installare e attendete che l’operazione sia conclusa e al termine riavviate il telefono. Utilizzate il backup dei dati salvati per ripristinare il vostro smartphone e segnalate a OnePlus eventuali problemi, così che gli sviluppatori possano sistemarli nella versione definitiva che sarà rilasciata dopo i roll out del caso.