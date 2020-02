Da sempre le cuffie sono un accessorio a dir poco indispensabile: ti permettono di ascoltare la tua musica preferita, video e film, o semplicemente chiacchierare al telefono in tutta comodità. Si tratta sicuramente di un gadget cui è quasi impossibile rinunciare, e chiunque ne ha sempre un paio con sé. Comfort e praticità d’uso possono addirittura raddoppiare quando alle cuffie si aggiunge la tecnologia wireless, che negli ultimi tempi ha spopolato sul mercato e ha conquistato sempre più clienti. Se anche tu sei alla ricerca delle migliori cuffie wireless, segui questa guida all’acquisto di Libero Tecnologia e potrai dire addio all’ingombro di fili!

Guida per l’acquisto delle cuffie wireless per la tv

Sono diversi i paramenti e le caratteristiche tecniche di cui tener conto per scegliere quali cuffie senza fili per la tv acquistare: in commercio infatti esistono tantissimi tipi diversi di cuffie wireless per la tv che si contraddistinguono per forma, dimensione, tipologia di suono, modalità di connessione e costi. Decidere quale modello acquistare può quindi essere un processo lungo e impegnativo, soprattutto se non sei molto pratico nel campo della tecnologia.

Cuffie wireless per la tv: on-ear e over-ear

Innanzitutto è essenziale stabilire il formato di auricolari che intendi acquistare: queste si suddividono in cuffie on-ear e cuffie over-ear/around-ear. Le prime sono più piccole e maneggevoli, si appoggiano direttamente sopra i padiglioni auricolari e si indossano come le classiche cuffiette. Le seconde invece sono più grandi e più pesanti, ma hanno dei cuscinetti che racchiudono le orecchie nei padiglioni delle cuffie. La scelta migliore sta tutta nelle proprie esigenze e preferenze personali: le cuffie on-ear sono più discrete e facilmente trasportabili ovunque, mentre le over-ear garantiscono un miglior isolamento acustico.

Le differenze dei canali audio delle cuffie per la tv

Le cuffie si differenziano anche a seconda del numero di canali audio supportati e del numero di speaker che possiedono: le cuffie stereo supportano due canali audio e sono dotate di uno speaker per orecchio; ma esistono anche cuffie molto più potenti, divise tra cuffie reali e virtuali, che arrivano ad avere anche 4 o più speaker per orecchio. Naturalmente questa è la tipologia più costosa di cuffie, ma per scegliere quali acquistare devi tener conto principalmente dell’uso che ne farai: le cuffie stereo sono più indicate per ascoltare la musica, invece le cuffie effetto surround sono migliori per giocare ai videogame o guardare un film.

La connessione delle cuffie wireless per la tv

Le cuffie wireless possono essere basate su varie tecnologie di comunicazione: le più diffuse sono quelle Bluetooth ma ci sono anche cuffie a radiofrequenza e cuffie a infrarossi. Queste ultime sono le più economiche, hanno un’ottima qualità audio, ma hanno una portata abbastanza limitata; le cuffie a radiofrequenza sono più efficienti, con un maggior raggio d’azione e anche una buona qualità audio. Le cuffie Bluetooth per la tv possiedono una portata di circa 10 metri e anche una buona qualità audio, ma soprattutto hanno l’indiscutibile vantaggio di potersi connettere pressoché a qualsiasi dispositivo.

In più le cuffie Bluetooth possono essere accoppiate a smartphone, PC e tablet automaticamente, semplicemente premendo i tasti presenti sugli auricolari o tramite tecnologia NFC. In aggiunta, molti modelli sono dotati di funzione multipoint, che permette di usare lo stesso paio di cuffie con due o più device contemporaneamente. Quindi da un punto di vista tecnico, il miglior rapporto fra qualità e potenza lo offrirebbero le cuffie RF, ma da un punto di vista pratico “vincono” quelle Bluetooth.

Un altro dei principali vantaggi delle cuffie Bluetooth è quello di disporre solitamente di un microfono integrato per poter rispondere alle chiamate, e di comandi che permettono di controllare la riproduzione e regolare il volume direttamente dagli auricolari.

La durata della batteria delle cuffie senza fili per la tv

Quando si acquista un dispositivo wireless, uno dei fattori che incidono di più per determinarne la qualità è senz’altro l’autonomia della carica. Le cuffie senza fili funzionano tutte a batteria e la loro durata varia sensibilmente da modello a modello: mentre le cuffie RF e a infrarossi vanno spesso a batterie AA o AAA, quelle Bluetooth possiedono una batteria ricaricabile simile a quella degli smartphone, e in genere possono essere utilizzate tramite cavo anche quando sono scariche.

I migliori modelli di cuffie wireless per la tv

Come evidente, stabilire quale sia il miglior modello di cuffie wireless dipende principalmente dalle proprie preferenze e dall’uso a cui sono destinate. Ad incidere poi è senza dubbio anche i budget: sul mercato ci sono moltissimi brand di cuffie, che possono arrivare a costare cifre anche molto elevate, ma dispongono di una qualità audio indiscussa. Tuttavia anche senza spendere un capitale, è possibile comprare un ottimo paio di cuffie ad un buon prezzo; i migliori marchi consigliati da Libero Tecnologia sono: Philips, JBL, Sony o Sennheiser, che in catalogo presentano eccellenti modelli adatti a tutti i budget.