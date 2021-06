Come usare un CRM per ottimizzare il business di un’azienda

La fidelizzazione dei clienti e l’acquisizione di nuovi contatti passa da una ben pianificata gestione dei rapporti commerciali di un’azienda. I Customer Relationship Management, o CRM, sono i software di gestione che permettono di tenere traccia dei contatti sviluppati e ampliare il business del brand.

Ogni strategia di marketing che si rispetti deve tenere di conto anche della gestione dei rapporti commerciali, sia coi potenziali clienti che con quelli già fidelizzati. Per farlo, sarà necessario creare delle rubriche con schede personali dei clienti già acquisiti, oppure dove inserire i nuovi contatti ottenuti dalla Lead Generation. I dati nel marketing sono una valuta preziosa: avere delle rubriche e schede aggiornate permette di avviare campagne di email marketing, mantenendo il rapporto cliente-brand con newsletter dedicate. O ancora di inviare SMS con le migliori offerte o con coupon con sconti personalizzati ai clienti già acquisiti. Per gestire al meglio lo sviluppo dei contatti, bisogna comprendere cos’è un CRM e come usarlo al meglio.

CRM: cos’è e come può aiutare un’azienda

Un Customer Relationship Management, o CRM, è un software gestionale che consente di sviluppare i contatti di un’azienda, consentendogli di migliorare in modo costante i propri rapporti coi clienti. Sia che si tratti di assistenza post-vendita per fidelizzare il cliente o dell’uso dei contatti raccolti con la Lead Generation per trovarne di nuovi, ad esempio offrendogli newsletter sulle ultime novità o promozioni speciali.

Un buon software gestionale di questo tipo deve consentire la creazione di un archivio in cui salvare tutte le informazioni di contatto relative a clienti, fidelizzati o potenziali, come email, numero di telefono, i prodotti già acquistati o i dettagli su un interesse manifestato su un servizio. In questo modo, i dati saranno usati per eseguire la profilazione dei propri contatti e comprendere quale sia la chiave per ottenere da un semplice interesse verso il brand una conversione, cioè l’acquisto di un prodotto o di un servizio offerto. Affidandosi a un CRM personalizzato, l’azienda potrà controllare i dati statistici, ottimizzare la strategia di marketing, oltre che la sua produttività e veder crescere il proprio business.

Come usare un CRM e ottimizzare le relazioni coi clienti

Usando un software per la gestione delle relazioni coi clienti si potranno gestire meglio i contatti, unendo le anagrafiche fino ad ottenere un archivio centralizzato che possa essere usato dallo staff in qualsiasi momento. Le informazioni permettono di operare anche una profilazione migliore, grazie alla visualizzazione dello storico degli ordini del cliente o dei prodotti per cui il potenziale acquirente ha manifestato interesse. Un tipo di informazione che è fondamentale per sapere come "corteggiare" il cliente e quali promozioni offrire.

Usare un CRM per un’azienda significa avere a disposizione uno strumento che permette di monitorare l’evoluzione degli acquisti nel tempo e quindi ottimizzare la strategia di marketing, così che ne venga massimizzata l’efficacia. Il brand potrà facilmente comprendere quale sia il canale migliore per curare le sue relazioni commerciali, scegliendo tra la pianificazione di campagne di email marketing e SMS, con newsletter ad hoc o SMS per attirare l’attenzione sulle novità. In alternativa, si potranno offrire dei coupon con sconti personalizzati sulla base dei dati di profilazione, così di aumentare le probabilità di una conversione.

Gestire un archivio centralizzato di questo tipo richiede necessariamente un investimento di tempo e risorse, oltre che un buon software che sia facile da utilizzare. Tra i diversi servizi di questo tipo c’è CRM Sviluppo Contatti di Italiaonline che consente di creare una rubrica e coordinare da un solo posto le campagne di email marketing, SMS e coupon in modo efficace, assicurando un solido rapporto coi clienti, passati e futuri, del brand.