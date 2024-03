Come vedere il GP dell'Arabia Saudita in streaming e in TV

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Dal 7 al 9 marzo si corre il GP dell'Arabia Saudita sul circuito cittadino di Gedda. Ecco come seguirlo in TV e in streaming

Si torna subito in pista. In questo fine settimana la Formula 1 è di nuovo protagonista. A soli sette giorni di distanza dalla prima gara stagionale che ha visto il dominio incontrastato di Max Verstappen e dalla sua RB20, si torna a correre sul circuito cittadino di Gedda in Arabia Saudita, arrivato oramai alla terza edizione. Un circuito molto particolare: è il cittadino più veloce del mondo (con una media oraria che supera abbondantemente i 200km/h) e anche uno dei più difficili da guidare, con tante curve veloci in successione che mettono a dura prova i riflessi dei piloti.

Il favorito numero uno è logicamente Max Verstappen e la Red Bull, ma la Ferrari potrebbe sorprendere. La Rossa ha raccolto un terzo posto con Sainz in Bahrain e se Leclerc non avesse avuto problemi con i freni avrebbe potuto ambire anche al secondo gradino del podio. La distanza dalla RB20 c’è, ma il divario si è assottigliato rispetto alla scorso anno. Si prospetta un gran premio con molte sorprese e con una Ferrari pronta a stupire. Una nota per gli appassionati: il gran premio (e le qualifiche) sono anticipate di un giorno rispetto al calendario normale per rispettare l’inizio del Ramadan fissato per domenica 10 marzo.

Il gran premio dell’Arabia Saudita, come la maggior parte di quelli in calendario in questo 2024, è un’esclusiva Sky e NowTV. Per vedere la gara e tutto il weekend bisogna essere abbonati a una delle due piattaforme. Se sei alla ricerca di una promo, oggi puoi sottoscrivere l’abbonamento al Pass Sport di NowTV con un ottimo sconto del 33% (è come avere 4 mesi di abbonamento gratuito). Con il Pass Sport di NowTV accedi a un numero praticamente sterminato di contenuti sportivi: tutta la stagione della MotoGP, la NBA, l’Eurolega, i migliori tornei di tennis al mondo, la Champions League e tre partite della Serie A per ogni turno di campionato.

GP Arabia Saudita 2024: gli orari e gli appuntamenti del weekend

Rispetto ai normali weekend di gara, in Arabia Saudita viene tutto anticipato di un giorno, come già accaduto per il GP del Bahrain. Il motivo è molto semplice: il 10 marzo comincia il mese sacro dei musulmani e si corre in una nazione a maggioranza musulmana. Si comincia giovedì 7 marzo con le prove libere, si continua venerdì 8 con prove libere e qualifiche, mentre la gara è fissata per sabato 9 marzo. Ecco il calendario con gli orari e gli appuntamenti del GP dell’Arabia Saudita.

Prove libere 1 : giovedì 7 marzo ore 14:30 – 15:30

: giovedì 7 marzo ore 14:30 – 15:30 Prove libere 2 : giovedì 7 marzo ore 18:00 – 19:00

: giovedì 7 marzo ore 18:00 – 19:00 Prove libere 3 : venerdì 8 marzo ore 14:30 – 15:30

: venerdì 8 marzo ore 14:30 – 15:30 Qualifiche : venerdì 8 marzo ore 18:00 – 19:00

: venerdì 8 marzo ore 18:00 – 19:00 Gara: sabato 9 marzo ore 18:00

Come vedere il gran premio dell’Arabia Saudita 2024 di F1 in TV

Sky Sport F1 e Sky Sport Uno sono i due canali dove poter seguire il GP dell’Arabia Saudita 2024 in TV. Sono disponibili sia sulla piattaforma satellitare sia sulla piattaforma di NowTV, disponibile su tutti gli smartphone, basta installare l’apposita app. Oltre a prove libere, qualifiche e gara, su Sky andranno in onda anche approfondimenti, interviste dal paddock e analisi approfondite su tutte le auto. Se non siete ancora abbonati, potete sottoscrivere l’abbonamento al Pass Sport di NowTV cliccando sul link qui in basso.

Il gran premio dell’Arabia Saudita viene trasmesso anche su TV8, canale in chiaro del digitale terrestre, ma solamente in differita nella tarda serata di venerdì (per le qualifiche) e di sabato (per la gara).

Come guardare il GP dell’Arabia Saudita di Formula 1 in streaming

Se non potete seguire il GP dell’Arabia Saudita 2024 seduti comodamente sul divano di casa non dovete preoccuparvi, non mancano le alternative per lo streaming. Gli abbonati a Sky possono utilizzare l’app di SkyGo, mentre gli iscritti a NowTV hanno a disposizione l’app presente su qualsiasi dispositivo mobile. Basta avere un abbonamento attivo al pacchetto Sport (Sky) o al Pass Sport (NowTV). Oggi il Pass Sport di NowTV è scontato anche del 33% e lo paghi meno di 10 euro al mese. Oltre alla Formula 1 hai accesso a tantissimi contenuti tra cui la MotoGP, la Champions League, i migliori tornei di tennis (è appena cominciato il Masters 1000 di Indian Wells che vede in gara anche Sinner) e tantissimo altro.

Per vedere in streaming gratis il GP dell’Arabia Saudita, l’unica soluzione è il sito di TV8, ma la qualifica e la gara sono disponibili solo in differita.