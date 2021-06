I migliori auricolari subacquei da acquistare

Le cuffie per il nuoto consentono di ascoltare la musica durante gli allenamenti in piscina, per migliorare il relax e la concentrazione in vasca. Si tratta di un gadget tecnologico davvero utile da abbinare al contavasche, per rendere l’esperienza più gradevole e piacevole, grazie a un design innovativo e una struttura resistente all’acqua adatta a professionisti e amatori. Ecco alcuni suggerimenti per capire quali cuffie impermeabili per il nuoto scegliere, con una lista dei migliori auricolari subacquei da comprare.

Quali cuffie musica per piscina scegliere?

Prima di acquistare gli auricolari per il nuoto è importante conoscere quali caratteristiche e funzionalità valutare. Innanzitutto il dispositivo deve essere omologato per le immersioni, quindi deve essere dotato almeno della certificazione IPX7 o IPX8. L’ultimo numero del grado IP indica che il prodotto può essere usato in acqua, infatti l’IPX7 consente 30 minuti di immersione a una profondità massima di 1 metro, mentre l’IPX8 60 minuti di immersione a una profondità fino a 2 metri.

Oltre al design waterproof le cuffie devono garantire un’autonomia adeguata, quindi è opportuno verificare la durata della batteria in base alle proprie esigenze di allenamento. Un altro aspetto da verificare è la capacità di archiviazione, dalla quale dipende il numero di brani musicali che si possono salvare e la qualità delle tracce, con device più economici che partono da appena 2 GB e apparecchi più performanti che arrivano fino a 8 GB.

Ovviamente il design ergonomico è essenziale, per assicurarsi che gli auricolari aderiscano perfettamente e non creino fastidio durante l’attività fisica in piscina. Questi dispositivi sono dei veri e propri mini lettori MP3, tuttavia si possono anche trovare delle cuffie Bluetooth per il nuoto, per usare la connettività wireless fuori dalla vasca. Molti device presentano la configurazione a conduzione ossea, una soluzione che evita l’inserimento degli auricolari nel condotto uditivo, usando dei piccoli speaker da appoggiare appena fuori l’orecchio per evitare di tapparlo e non mettere sotto pressione il timpano.

I migliori auricolari per il nuoto

Gli auricolari subacquei non sono prodotti comuni e facili da trovare, tuttavia esistono diversi modelli tra cui scegliere, dai lettori MP3 più economici fino ai top di gamma più evoluti. Ecco le migliori 5 cuffie per il nuoto da comprare online.

Auricolari nuoto SmartEra

Tra le cuffie economiche per il nuoto e le immersioni ci sono le SmartEra, un prodotto low price perfetto per chi non vuole spendere troppo. Questi auricolari subacquei sono certificati IPX8, con la possibilità di scendere fino a 10 metri di profondità senza danneggiare il device. Lo spazio di memoria è di 4 GB, con un pratico schermo LCD dotato di funzione radio FM, mentre il rivestimento è in lega di alluminio con cuscinetti in silicone per i padiglioni auricolari.

Caratteristiche principali

Lettore MP3 per nuoto e immersioni

Fissaggio al braccio

Memoria 4 GB

Certificazione IPX8

Profondità massima sott’acqua 10 metri

Display LCD con radio FM

Auricolari nuoto SmartEra

Cuffie per nuoto AGPTEK S05E

Un auricolare per il nuoto affidabile è il modello S05E proposto da AGPTEK, un lettore MP3 subacqueo da fissare al braccio, con inserimento degli auricolari nei condotti uditivi attraverso un cavo a molla. Il dispositivo è certificato IPX8, è impermeabile e supporta una profondità in acqua fino a 1 metro. Mette a disposizione una capacità di archiviazione di 8 GB, un’autonomia fino a 2 ore, con la possibilità di riprodurre file musicali MP3, APE, FLAC, WAV, WMA e OGG.

Caratteristiche principali

Lettore MP3 per nuoto

Fissaggio al braccio

Memoria 8 GB

Certificazione IPX8

Profondità massima sott’acqua 1 metro

Autonomia fino a 2 ore

Cuffie per nuoto AGPTEK S05E

Tayogo lettore MP3 subacqueo

Le Tayogo WP8-WHT sono delle cuffie per il nuoto con un ottimo rapporto qualità-prezzo, auricolari per la piscina con 8 GB di spazio d’archiviazione e un peso di appena 141 grammi. Questo device è certificato IPX8, in grado di resistere a una profondità massima di 3 metri, con design ergonomico, supporto dietro la nuca e tappi per le orecchie ad alta vestibilità. Il dispositivo può riprodurre la musica in modalità sequenziale o casuale, assicura fino a 7 ore di autonomia e una ricarica veloce in 2 ore.

Caratteristiche principali

Lettore MP3 per nuoto

Fissaggio dietro la nuca

Memoria 8 GB

Certificazione IPX8

Profondità massima sott’acqua 3 metri

Autonomia fino a 7 ore

Ricarica 1,5-2 ore

Tayogo lettore MP3 subacqueo

Auricolari subacquei AH&Y

Le cuffie AH&Y sono degli auricolari subacquei a conduzione ossea, con fissaggio dietro la nuca e posizionamento dello speaker che bypassa il timpano. Vantano un design ergonomico adatto al nuoto, al surf e alle immersioni, con rivestimento impermeabile certificato IPX8 resistente fino a 3 metri di profondità. Sono delle cuffie Bluetooth per il nuoto, con sistema di cancellazione del rumore integrato, 8 GB di memoria e controlli semplici da usare anche durante gli allenamenti in vasca.

Caratteristiche principali

Lettore MP3 per nuoto

Modello a conduzione ossea

Memoria 8 GB

Certificazione IPX8

Profondità massima sott’acqua 3 metri

Autonomia fino a 6 ore

Auricolari subacquei AH&Y

Auricolari per nuoto Sony NW-WS413

Le migliori cuffie per il nuoto sono le Sony NW-WS413, progettate appositamente per gli sportivi e l’utilizzo in piscina o in mare. Questi auricolari subacquei sono certificati IP68 per resistere alla polvere e all’acqua dolce o salata, garantiscono fino a 12 ore di autonomia e 4 GB di spazio d’archiviazione. Il design è compatto ed ergonomico, per evitare qualsiasi fastidio durante l’allenamento, con un rivestimento in grado di supportare una profondità massima di 2 metri per 30 minuti, archetto avvolgente e ricarica rapida per ottenere un’ora di funzionamento in appena 3 minuti di ricarica.

Caratteristiche principali

Lettore MP3 per nuoto

Fissaggio con archetto

Memoria 4 GB

Certificazione IP68

Profondità massima sott’acqua 2 metri

Autonomia fino a 12 ore

Auricolari per nuoto Sony NW-WS413