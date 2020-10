Prime Music o Amazon Music è un servizio incluso nell’iscrizione ad Amazon Prime. In sintesi sottoscrivendo un abbonamento Amazon Prime al costo di 36 euro l’anno hai accesso a un servizio di streaming musicale che consente di ascoltare un catalogo di 2 milioni di brani selezionati da vari esperti musicali. Puoi ascoltarli su qualunque dispositivo e scaricali e ascoltarli offline senza collegamento Internet.

Si tratta di un benefit e un vantaggio al quale non puoi rinunciare, se non disdicendo il tuo abbonamento Prime. Del resto ha costi aggiuntivi rispetto a questo servizio ed è incluso nel momento in cui diventi un cliente Prime. Non puoi, in pratica, disdire Amazon Music. Amazon Music Unlimited invece è un abbonamento diverso, a pagamento e parte rispetto ad Amazon Prime che invece puoi disdire in qualunque momento. Non richiede iscrizione al piano Prime ma solo un account Amazon.

Cancellarsi da Prime per disdire Amazon Music

Come abbiamo visto, l’unico modo per disdire Amazon Music è rinunciare al servizio Amazon Prime. Dopo i 30 giorni gratuiti, a cui qualunque nuovo iscritto Prime ha diritto, la tua iscrizione ad Amazon Prime prosegue automaticamente al costo di 36 euro all’anno o di 3,99 euro al mese. Se cambi idea prima di questi 30 giorni, puoi disattivare l’opzione di iscrizione automatica.

L’iscrizione ad Amazon Prime, quindi tutti i vantaggi che questo comporta (iscrizione a Amazon Music compresa), si rinnova automaticamente di anno in anno ma puoi decidere di interrompere il rinnovo disattivando l’opzione prima della scadenza del tuo abbonamento. Ecco il percorso giusto per farlo:

visita Gestisci le impostazioni Amazon Prime;

nella scheda “Gestisci Iscrizione” clicca su “Aggiorna, cancella e altro” e poi su “Termina iscrizione”.

Infatti, se durante l’anno (mentre stai pagando l’abbonamento) vuoi interrompere questo abbonamento, potrai farlo pur continuando ad usufruire dei vantaggi di Amazon Prime fino alla scadenza dell’abbonamento (basta cliccare su “Termina l’iscrizione”).

Differenze tra Amazon Music e Unlimited

Amazon Prime Music e Amazon Music Unlimited indicano due servizi Amazon diversi. Il primo è un servizio di streaming musicale incluso nell’abbonamento Prime quindi che chiunque può utilizzare se ha provveduto ad acquistare il servizio Prime. Il secondo invece indica un abbonamento che qualunque account Amazon può attivare, anche senza aver aderito al piano Prime.

Va da sè che se il primo è disattivabile solo quando viene interrotto anche il servizio Prime, il secondo, essendo a pagamento, può essere interrotto in qualsiasi momento ma rimarrà attivo fino all’effettiva data di scadenza.

Tra i due servizi ci sono diverse differenze, la prima delle quali riguarda il numero di brani che è possibile ascoltare: mentre nel caso di Prime Music hai a disposizione 2 milioni di canzoni, Amazon Music Unlimited offre un catalogo di 50 milioni di brani. Questo giustifica il pagamento di un abbonamento a parte per il secondo.

Inoltre, rispetto a Prime Music, che ti permette di ascoltare in totale 40 ore mensili di canzoni, Amazon Music Unlimited è illimitato, quindi sarà possibile utilizzarlo per tutto il tempo che si vuole.

Disdire Music Unlimited

L’iscrizione ad Amazon Music Unlimited ti consente di ottenere le funzionalità di Amazon Prime Music e molto altro ancora. Non richiede necessariamente l’iscrizione ad Amazon Prime come accade invece per Amazon Music e dà accesso a oltre 60 milioni di brani. Prevede 3 tipologie di abbonamento:

Amazon Music Unlimited – Abbonamento Individuale: per un dispositivo alla volta.

Amazon Music Unlimited – Abbonamento Family: fino a sei dispositivi alla volta.

Amazon Music Unlimited per un singolo dispositivo: per un solo dispositivo compatibile alla volta.

Puoi disdire Music Unlimited da iTunes, accedendo al sito web di Apple. Ecco la procedura corretta:

Vai a “Le mie impostazioni Amazon Music

Vai alla sezione “Amazon Music Unlimited”

Seleziona l’opzione “Annulla” nei dettagli del rinnovo dell’iscrizione

Conferma l’annullamento

Potrai continuare ad accedere ad Amazon Music Unlimited fino alla data di scadenza dell’abbonamento, in pratica annulli il rinnovo. Dopo questa data, tutti i titoli Amazon Music Unlimited che hai aggiunto a “La Mia Musica” verranno disattivati e le opzioni di riproduzione verranno rimosse. Se invece hai effettuato l’iscrizione tramite terze parti, ad esempio un fornitore di servizi di telefonia mobile, dovrai contattarlo per richiedere la disdetta.