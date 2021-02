Disney+: tutto sui contenuti Star Original di febbraio

Non solo film e serie tv per bambini e ragazzi: dal 23 febbraio su Disney+ arriva il nuovo canale Star, con tanti contenuti rivolti prettamente agli adulti. Al momento del lancio, la piattaforma ospiterà 249 film, 42 serie tv e 6 titoli Star Original, ovvero prodotti dalla compagnia e disponibili in esclusiva solo sul nuovo canale.

Il progetto è stato annunciato durante l’Investor Day organizzato dalla compagnia alla fine del 2020 e ora finalmente sta per diventare realtà. Tra le novità spicca anche l’introduzione di un Parental Control: gli adulti potranno decidere di inserire un PIN per particolari contenuti, tenendo così sotto controllo la fruizione da parte dei più piccoli. D’altronde Disney+ nasce come un contenitore di titoli per bambini e ragazzi, che potranno continuare a guardare i loro programmi preferiti sui canali Pixar, Disney, Marvel, Star Wars e National Geographic. L’offerta quindi si adegua anche ai gusti dei genitori e di tutti gli adulti abbonati al servizio. Tra i contenuti in arrivo ci saranno ben 6 titoli Star Original. Conosciamoli meglio.

Big Sky: serie tv thriller Star Original su Disney+

Tra i titoli in arrivo su Star c’è la prima stagione di Big Sky, un thriller che si presenta al pubblico di Disney+ con i primi 16 episodi.

Racconta le vicende di due detective privati Cassie Dewell e Cody Hoyt che uniscono le forze con la poliziotta Jenny Hoyt per cercare due sorelle rapite da un camionista in una sperduta strada in Montana. Durante le indagini scoprono che non sono state le uniche donne a subire tale violenza, ma la lista è lunga e il mistero si infittisce. Dovranno impegnarsi per evitare altri rapimenti nei paraggi.

Il Padrino di Harlem: serie tv crime su Star Disney +

Il secondo contenuto in arrivo col lancio del nuovo canale Star è Il Padrino di Harlem (titolo originale Godfather of Harlem), serie tv di genere drammatico prodotta negli Stati Uniti.

La prima stagione, divisa in 10 episodi, racconta la vera storia del boss realmente esistito Bumpy Johnson, che dopo 10 anni di carcere ritorna nel suo vecchio quartiere, ormai in rovina. Bumpy si confronta con la mafia italiana e in particolare con la Famiglia Genovese che ha preso il controllo del quartiere.

Helstrom: serie tv horror ispirata ai fumetti Marvel

Arriviamo al terzo titolo, ovvero Helstrom. Si tratta di un titolo prodotto per Hulu e basata su due personaggi Marvel Comics. Non è un titolo pensato per i più piccoli, perché il genere è horror.

La prima stagione è composta da 10 episodi ed è incentrata sulle vite di due personaggi: Daimon e Ana Helstrom, figli di un potente serial killer.

High Fidelity: una serie romantica su Star di Disney +

Nel catalogo non poteva mancare un tocco di romanticismo. Ed eccolo servito dalla serie tv High Fidelity, ispirata all’omonimo film col titolo italiano Alta Fedeltà, che a sua volta si basa sul romanzo di Nick Hornby.

Racconta la storia di Rob Gordon, proprietario di un negozio di dischi, che con i suoi dipendenti non parla d’altro che di musica e classifiche. Nel frattempo, analizza le sue vecchie storie d’amore in modo nostalgico e quindi incontra tutte le sue ex fidanzate che gli rivelano cosa non andava nel loro rapporto, fino al suo primo amore Laura.

Love, Victor: il teen drama arriva su Star

Continuiamo a scoprire i contenuti Star Original in arrivo il 23 febbraio: tra questi ci sarà anche Love, Victor, un teen drama romantico.

La trama parla di Victor Salazar, un ragazzo della Creekwood High School, che durante la serie sarà il protagonista di un viaggio alla scoperta del suo orientamento sessuale.

Solar Opposites: serie tv per chi ama la fantascienza

L’ultimo titolo pronto a sbarcare su Disney + proprio come una navicella spaziale su un nuovo Pianeta è Solar Opposites, serie tv fantascientifica. Dal 23 febbraio 2021 sarà disponibile la prima stagione, composta da 8 episodi.

La trama è incentrata su quattro alieni che sbarcano sulla Terra quasi per caso. La loro visione, esterna e oggettiva, permetterà di osservare lati positivi e negativi del nostro Pianeta. Si parlerà di inquinamento, consumismo, sulle fragilità dell’uomo, ma anche dal senso di unità che spesso ci accomuna.

Questi erano i nuovi contenuti esclusivi Star Original in arrivo a febbraio. Non rimane che attendere il 23 febbraio e scoprire il nuovo canale di Disney+.