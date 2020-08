Galaxy M51 appare in foto, le caratteristiche dello smartphone lowcost

Prima le certificazioni da parte dei vari enti, poi la creazione di una pagina supporto sul sito di Samsung in Russia e ora arrivano le prime immagini ufficiali: oramai manca solo la presentazione ufficiale da parte dell’azienda sud coreana per scoprire tutte le caratteristiche del Galaxy M51. Si tratta di un nuovo smartphone di Samsung che sta facendo molto parlare di sé per la grandezza della batteria: 7.000mAh.

Si tratta di una batteria che finora non si era mai vista su uno smartphone Samsung e che dovrebbe garantire un’autonomia di almeno un paio di giorni. Oltre alla batteria, il dispositivo dovrebbe comunque avere delle caratteristiche interessanti: a bordo il chipset Snapdragon 730G con almeno 6-8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Per questo dispositivo Samsung ha intenzione anche di integrare un buon comparto fotografico posteriore, con quattro sensori, tra cui quello principale da 64 Megapixel. Ecco le caratteristiche del nuovo battery phone di Samsung.

La scheda tecnica del Galaxy M51

Le specifiche tecniche del Galaxy M51 sono oramai state svelate con le tante anticipazioni uscite in questo ultimo periodo. L’architettura hardware si basa sul chipset Snapdragon 730G con 6GB-8GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile con una microSD. Lo schermo avrà una diagonale da 6,67 pollici e come si può vedere dall’immagine sarà caratterizzato da un foto centrale. Il refresh rate del display è di 60Hz.

Il comparto fotografico posteriore dovrebbe essere composto da quattro sensori: principale da 64 Megapixel, grandangolare da 12 Megapixel, sensore di profondità da 5 Megapixel e obiettivo per le foto macro da 5 Megapixel. La fotocamera frontale è da 32 Megapixel.

Della batteria abbiamo già parlato: sarà da 7.000mAh e garantirà un’autonomia di almeno un paio di giorni. La ricarica, però, non sarà veloce: ci vorranno almeno un paio di ore.

Quando esce il Galaxy M51

Da parte di Samsung c’è il massimo riserbo sulla data di uscita del Galaxy M51, ma non dovrebbe mancare molto. Il dispositivo dovrebbe essere lanciato prima in India e in Russia e poi arrivare anche nel resto d’Europa, un po’ come accaduto con il Galaxy M31s. L’ipotesi più probabile è che potrebbe essere lanciato in Europa entro la fine del 2020.