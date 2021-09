Gli iPhone 13 di lusso sono già disponibili: prezzi fino a 48 mila dollari

Ancora è in fase di preordine sul sito ufficiale, eppure sono già molte le richieste per accaparrarsi i primi esemplari di iPhone 13, ultimo arrivato nella gamma di prodotti di Apple. Ma oltre alle solite proposte c’è chi si è rimboccato le maniche per realizzare l’iPhone 13 più costoso: un telefono che va ben oltre il prezzo di listino, già non basso, degli smartphone top di gamma della mela morsicata.

A proporlo è un brand che ha fatto del lusso sfrenato il suo simbolo inconfondibile. Si tratta del marchio russo Caviar, molto noto nell’ambiente per le sue personalizzazioni sopra le righe in chiave luxury, che spaziano dagli smartphone alle console di gioco, passando per scarpe da ginnastica in edizioni limitatissime alle automobili, unendo spesso prodotti top – come appunto quelli di Cupertino – alla ricerca del dettaglio e a materiali preziosi, rari e lavorazioni manuali o meccaniche di altissimo livello. Come nel caso dell’iPhone 13 più costoso di tutti, si tratta di oggetti al di fuori della portata dei comuni acquirenti, in grado di farsi riconoscere anche per quel tocco di stravaganza e appariscenza che, a volte, non guastano.

iPhone di lusso, i più cari

Nel catalogo di Caviar sono tantissimi i telefoni Apple di ultima generazione che possono essere personalizzati in modo tale da diventare dei veri status symbol. C’è il "Parade of the Golden Planets", con corpo in titanio, scocca con doppio rivestimento in oro e meteoriti raccolti a Tsarev e Chelyabinsk incastonati nella scocca, provenienti direttamente da Marte e dalla Luna; prezzo della versione più costosa (Pro Max 13 da 1Tb) 16.290 dollari, ma con costo leggermente più basso per il modello meno performante tra quelli proposti, ovvero il Pro da 128Gb, si scende a 14.680 dollari.

A questo si aggiunge il"Tourbillon", quattro colori diversi tutti accomunati dal corpo in carbonio e inserti in titanio, con rappresentazione dei pianeti e delle loro orbite sul retro. Ovviamente, sempre sul lato posteriore non manca il vero e proprio meccanismo inventato da Abraham-Louis Breguet che dà il nome al modello. Leggermente più economico, va da 10.680 dollari a $12.290.

Omaggio alla Madre Russia è il "The Cathedral of Christ the Savior", con una precisa riproduzione in scala della Cattedrale di Cristo Salvatore di Mosca sul retro, realizzata con lavorazione multistrato 3D con un vetro che ne protegge i dettagli nel tempo. Con una tiratura limitata a 99 esemplari, ha un prezzo più piccolo dei precedenti fermandosi 8.980 dollari per il Pro Max dal taglio di memoria maggiore.

Qual è l’iPhone 13 più costoso?

Nel corposo ventaglio di proposte del brand russo, spicca indubbiamente un particolare modello di iPhone 13: si tratta di quello denominato "Caviar iPhone 13 Pro Gold", una delle variazioni sul tema compreso nella collezione Victory. Si tratta di un device realizzato in sole 99 copie che fa dell’oro il suo punto di forza.

Incastonato in un lingotto a 18 carati, con incisioni artistiche in stile barocco, questo device aggiunge la potenza del dispositivo di Cupertino al lusso della sua scocca. Sul retro, incastonato tra i fregi, impossibile non notare la corona d’oro simbolo di Caviar. Il prezzo di questo vero gioiellino? Appena 48.080 dollari per l’iPhone 13 più costoso, rigorosamente Pro Max da 1Tb di memoria, ovvero poco più di 41mila euro, per un oggetto da collezione più che da portare con disinvoltura nella propria tasca.

Gli iPhone 13 per noi comuni mortali

Se questa è la gamma di smartphone iPhone 13 personalizzata da Caviar per le persone più ricche (e di buon gusto) del mondo, c’è poi la gamma di iPhone 13 “normali“, quella che possono comprare un po’ tutti. Non proprio tutti, a dire il vero, perché quest’anno c’è una nuova versione di iPhone 13 Pro Max, quella da 1 TB di memoria di archiviazione, che costa la bellezza di 1.869 euro. Ci sono poi le versioni più economiche, che quest’anno per fortuna partono da 128 GB di memoria (contro i 64 GB dei modelli dell’anno scorso), che hanno prezzi più abbordabili.

Chi non vuole superare la soglia (anche) psicologica dei mille euro può scegliere l’iPhone 13 mini, che ha un prezzo di partenza di 839 euro

Apple iPhone 13 mini (128GB) – Colore Mezzanotte

Oppure l’iPhone 13 “liscio", che costa 939 euro

Apple iPhone 13 (128GB) – Colore (PRODUCT) RED