I migliori tablet del 2022

Per lo studio, per lavoro o molto semplicemente per l’intrattenimento, i tablet sono diventati negli ultimi anni dei dispositivi sempre più utili e sempre più presenti nella vita degli italiani. Come successo un po’ per gli smartphone, anche nel mercato dei tablet sono stati lanciati decine di dispositivi, tutti molto differenti tra di loro. Anche per quanto riguarda i prezzi si sono create diverse fasce, in modo che ogni persona possa scegliere quello che più si adatta alle proprie necessità. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato cinque tra i migliori tablet disponibili sul mercato, con prezzi adatti a tutte le tasche. Ecco quali sono.

Apple iPad

L’iPad è il tablet per eccellenza. Negli anni Apple ha lanciato diversi modelli con caratteristiche e utilizzi differenti. Noi abbiamo scelto la versione "base", arrivata alla nona generazione. Questo iPad ha uno schermo Retina da 10,2" con tecnologia True Tone che adatta automaticamente il colore del display in base alla luce ambientale. Sotto la scocca è presente il chip A13 Bionic che assicura ottime prestazioni. Il tablet è disponibile in diverse versioni che si differenziano per il taglio di memoria e per la possibilità o meno di inserire una scheda dati. Il modello che vi presentiamo ha 64GB di spazio d’archiviazione e supporta solamente la connessione Wi-Fi.

L’iPad è un tablet molto versatile e lo si può utilizzare sia per lavoro sia per lo studio o l’intrattenimento. Apple ha aggiunto alcune funzionalità molto utili per chi lo vuole utilizzare per lavorare mentre si è in viaggio. Ha una fotocamera frontale da 12MP con inquadratura automatica, ideale per le videochiamate di lavoro e ottimizzata per FaceTime. Inoltre, supporta sia l’Apple Pencil sia la Magic Keyboard. Presente anche il tasto fisico TouchID con il quale sbloccare il tablet e autorizzare i pagamenti contactless. La batteria assicura un’autonomia per tutto il giorno. A bordo è presente l’ultima versione di iPadOS, il sistema operativo di Apple pensato appositamente per i tablet.

iPad

realme Pad

Il realme Pad è un tablet che punta molto sul rapporto qualità-prezzo e che ha caratteristiche piuttosto interessanti. Il dispositivo dell’azienda cinese ha un design moderno ed è anche super sottile: lo spessore è di soli 6,9mm e il peso piuttosto contenuto. Questo lo rende perfetto per essere messo in borsa e utilizzarlo mentre si è in viaggio. Lo schermo è da 10,4" con una risoluzione 2K WUXGA+ che permette ai colori di essere più intensi e alle immagini più definite. A bordo troviamo il processore MediaTek Helio G80, ottimizzato per i videogame e per le app più pesanti. La RAM è da 4GB, mentre lo spazio di archiviazione è di 64GB (espandibile con una scheda microSD fino a 1TB).

Nella parte frontale c’è una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP e con un angolo di visione di 105 gradi. Il doppio microfono integrato permette di fare videochiamate di lavoro con una voce limpida e chiara. Realme ha anche sviluppato una versione ad hoc della sua interfaccia utente per migliorare il multitasking. È possibile aprire due app contemporaneamente e appaiarle una di fianco all’altra. C’è anche una modalità lettura che simula la superficie di un libro in modo da non stancare troppo la vista. La batteria da 7100mAh permette di utilizzare il tablet tutto il giorno.

realme Pad

HUAWEI MatePad T 10s

Il tablet Huawei MatePad T 10s è una buona soluzione per coloro che vogliono spendere poco, ma sono comunque alla ricerca di un dispositivo più che valido. Il tablet dell’azienda cinese si caratterizza per uno schermo FullHD da 10,9" con una visuale molto ampia, ideale per i contenuti multimediali come serie TV e film in streaming. È disponibile anche la funzione Eye Comfort che riduce l’emissione di luce blu e non affatica gli occhi. C’è anche una modalità per gli eBook che simula il colore della carta.

Il processore octa-core supportato da 4GB di RAM e da 64GB di memoria interna permette di utilizzare qualsiasi tipo di app e anche il multitasking. La funzione Huawei App Multiplier consente di aprire due finestre della stessa app e di affiancarle una all’altra. L’audio è composto da un sistema dual-speaker curato direttamente da Harman Kardon e si adatta alla tipologia di contenuto. Per i più piccoli c’è una sezione ad-hoc con all’interno funzioni speciali pensate appositamente per loro.

HUAWEI MatePad T 10s

Lenovo Tab P11 + Smart Charging Station 2

Il tablet Lenovo Tab P11 è il dispositivo perfetto per tutta la famiglia, grazie ai suoi molteplici utilizzi. Ha uno schermo IPS da 11" e con una risoluzione 2K, il che lo rende ideale per lo streaming. La parte audio è composta da ben quattro altoparlanti e c’è anche il supporto alla tecnologia Dolby Atmos per un suono cinematografico. Sotto la scocca trova posto il processore Snapdragon 662 con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna (espandibile fino a un 1TB utilizzando la scheda microSD). Questa versione ha sia la connessione Wi-Fi sia 4G LTE (inserendo una scheda SIM con abbonamento dati).

Il Lenovo Tab P11 si può trasformare anche in un ottimo compagno di lavoro. Infatti, è possibile collegare una tastiera super sottile con trackpad integrato e anche la penna Lenovo Precision Pen 2 (entrambi gli accessori sono extra). La fotocamera frontale è da 8MP, mentre quella posteriore da 10MP. Per i più piccoli troviamo anche una sezione con le app Android più sicure e dedicate a loro. Nella confezione è presenza anche la Smart Charging Station 2.

Lenovo Tab P11

Samsung Galaxy Tab S8

Il Galaxy Tab S8 è il tablet top di gamma di Samsung pensato per i creativi e per chi lo utilizza per lavoro. Ha uno schermo da ben 11" con colori nitidi e immagini molto definite. A bordo troviamo un processore premium: lo Snapdragon 8 Gen 1 che assicura prestazioni elevate e che permette soprattutto l’utilizzo in contemporanea di più applicazioni. Grazie alla funzione Multi Window, infatti, è possibile appaiare più finestre e scegliere la dimensione e la posizione. A supporto troviamo anche 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Non manca la S Pen, strumento fondamentale per lavorare e per disegnare sulle tante app disponibili per i creativi. Grazie alla nuova versione del pennino Samsung, la latenza è ancora più bassa e la risposta immediata. Ottimo anche il comparto fotografico composto da un doppio sensore posteriore (13MP + 6MP) e da un obiettivo frontale da 12MP ottimizzato per le videochiamate. Per le call di lavoro è disponibile Google Duo che permette di effettuare call con un massimo di 31 persone. La batteria assicura una carica per arrivare a fine giornata senza troppi patemi.

Samsung Galaxy Tab S8