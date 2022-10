Le webcam sono uno degli accessori più richiesti per i computer. Nonostante oramai la maggior parte utilizzi un computer portatile per lavoro, le webcam sono ancora molto utili. Oltre ad assicurare una qualità maggiore rispetto alla telecamera integrata nei laptop, molto spesso hanno anche un microfono integrato che permette di fare chiamate con una voce sempre limpida. Le webcam, inoltre, sono preziose anche per chi inizia a streamare: con una spesa non eccessiva si può trasmettere in diretta le proprie passioni. Alcuni modelli hanno la ring light inclusa in modo da migliorare la qualità delle immagini. Noi di Libero Tecnologia abbiamo scelto cinque tra le migliori webcam disponibili sul mercato: si dividono per fascia di prezzo e per funzionalità. Ecco quali sono

Per acquistare una webcam di buona qualità non è necessario spendere delle grandissime cifre, molto spesso basta trovare il giusto prodotto. Ed è la descrizione perfetta per questa Trust Tyro, webcam lowcost compatibile con qualsiasi computer, sia fisso sia portatile. Per collegarla al PC e configurarla basta attaccare il cavo USB al dispositivo e nel giro di pochissimi minuti la si può già iniziare a utilizzare. Il sensore fotografico assicura riprese con una risoluzione FullHD e c’è anche un microfono integrato che riproduce fedelmente ogni singola parola. Tra le funzionalità video offerte c’è anche l’autofocus, per essere sempre centrato, e il bilanciamento automatico del bianco. Nella confezione è presente anche un treppiede per posizionare la telecamera dove si vuole. Dispositivo perfetto per fare le videochiamate sulle varie piattaforme di lavoro.

La webcam Creative Live! Cam Sync è un’ottima soluzione per tutti coloro che sono alla ricerca di una telecamera per PC con un ottimo rapporto qualità-prezzo. È compatibile con qualsiasi modello o versione di computer (anche i Mac) e si collega facilmente attraverso la porta USB. Per la configurazione e la messa in funzione bastano poco più di cinque minuti. La qualità delle immagini è molto elevata grazie alla risoluzione FullHD a 1080p. La qualità dell’audio è garantita dal doppio microfono integrato che registra in modo nitido qualsiasi suono. La webcam viene fornita con una clip che si può poggiare sul computer e la telecamera può ruotare di 360 gradi in orizzontale e di 30 gradi in verticale. C’è anche un tappo per oscurare la telecamera quando non la si utilizza.

La webcam Logitech C920HD garantisce una qualità elevata sia per quanto riguarda le riprese sia per quanto riguarda la parte audio. Inoltre, grazie alla presenza di due speaker laterali, è ideale anche per coloro che non hanno delle casse funzionanti sul PC. La telecamera incorporata nella webcam assicura immagini in FullHD a 30 fotogrammi al secondo e un audio di qualità elevata grazie alla presenza di due microfoni omnidirezionali. C’è anche una funzionalità per correggere automaticamente la luce e la luminosità. La webcam è molto versatile e la si può utilizzare sia per le videochiamate di lavoro, sia per registrare video in FullHD o per lo streaming live. Si collega al PC tramite il cavo USB e la configurazione è velocissima. Grazie alla clip presente in basso la si può poggiare in qualsiasi posizione sul computer.

La webcam Logitech StreamCam è pensata appositamente per chi si vuole dilettare nel mondo dello streaming online. Le dimensioni contenute permettono di posizionarla nel modo migliore sul proprio PC e assicura sempre la migliore qualità possibile. La telecamera registra con una risoluzione FullHD a 1080p e a 60 fotogrammi per secondo per movimenti sempre fluidi. Per collegarla al proprio PC basta utilizzare il cavo USB di tipo C che assicura una velocità del trasferimento dati più elevata. Tra le tecnologie integrate c’è il facial tracking, in modo che l’autofocus automatico sia sempre posizionato sul tuo viso. È possibile anche creare dei video verticali grazie alla possibilità di ruotare fino a 90 gradi il sensore video. Per delle riprese più professionali è possibile utilizzare anche un treppiedi.

Razer Kiyo è una webcam top di gamma pensata appositamente per lo streaming live e per videochiamate di lavoro sempre perfette. Oltre ad avere una telecamera che registra con una risoluzione FullHD a 1080p, ha anche un microfono integrato che cattura in modo nitido la propria voce. Altro aspetto molto interessante è la presenza della ring light, ossia della luce a forma di anello presente intorno alla telecamera. La luce permette di migliorare la qualità della stream e la luminosità può essere variata in base alle proprie necessità. Presente anche l’autofocus rapido e preciso che segue ogni tuo spostamento. Le dimensioni sono compatte e la si può anche portare in giro con sé. Configurazione e montaggio in pochissimi minuti.

