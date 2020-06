Huawei P Smart S, smartphone lowcost a meno di 250 euro

Dopo i P Smart 2020 e P Smart Pro Huawei completa la gamma con il nuovo P Smart S, smartphone dal prezzo basso ma dalle caratteristiche interessanti. Appena presentato, il Huawei P Smart S si candida al trono dei medio gamma, ideale per tutti gli utenti che vogliono sostanza al prezzo giusto e sono disposti a rinunciare ai Google Mobile Services.

A colpire positivamente, visto il prezzo, è lo schermo AMOLED da ben 6,3 pollici con risoluzione FHD+ e con lettore di impronte integrato nel display. Il resto delle caratteristiche tecniche, invece, è buono ma sostanzialmente nella media del mercato e, ovviamente, la connessione di rete è in 4G, perché il SoC non supporta il 5G e non c’è un modem dedicato a gestire le nuove reti. Uno sforzo in più, invece, si poteva fare sulla connessione USB e conseguentemente sulla ricarica, che è veloce ma non troppo rispetto ad altri smartphone dal prezzo simile. Ma, nel complesso, il nuovo Huawei P Smart S è in pieno stile Huawei: prezzo giusto, caratteristiche di alto livello.

Huawei P Smart S: caratteristiche tecniche

Il nuovo Huawei P Smart S si basa sul SoC proprietario Hisilicon Kirin 710F, un octacore con 4 core Cortex A72 a 2,2 GHz e altrettanti Cortex A53 da 1,7 GHz, affiancati da una GPU Mali G51-MP4. La RAM è di 4 GB e la ROM da 128 GB, espandibili a 256GB con scheda NM SD. Lo schermo è un AMOLED da 6,3 pollici, risoluzione di 2.400×1.080 pixel, con sensore d’impronte integrato e notch a goccia che ospita la fotocamera frontale da 16 MP.

Nella parte posteriore, invece, c’è una fotocamera da 48 Megapixel affiancata da obiettivo grandangolare da 8 Megapixele da un sensore di profondità da 2 MP. La batteria è da 4.000 mAh, con ricarica a 10 Watt tramite USB-C 2.0. Le connessioni disponibili sono il Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, jack per cuffie da 3,5 mm, NFC.

Huawei P Smart S: prezzo e uscita

Il nuovo Huawei P Smart S è già disponibile sia sul sito di Huawei che in negozio, con Android Open Source (AOSP), EMUI 10.1 e Huawei Mobile Services (HMS) al posto dei Google Mobile Services, per il noto ban di Donald Trump che impedisce a Huawei di implementare tecnologia proprietaria di Google su licenza. Il prezzo del dispositivo è di 249,99 euro, che include anche un mese di abbonamento al servizio Huawei Music e 15 GB di spazio sul cloud di Huawei.