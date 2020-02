IPhone 9, presentazione a metà marzo e lancio imminente

7 Febbraio 2020 - Manca poco al lancio del nuovo iPhone economico, cioè l’iPhone 9: sarebbe già in produzione in Asia e la presentazione ufficiale sarebbe prevista per metà marzo. Non si tratta di notizie ufficiali, ma di indiscrezioni molto credibili.

A dare l’annuncio della presentazione dell’iPhone 9 a metà marzo è stato Evan Blass su Twitter, fonte di solito molto affidabile, mentre la notizia della produzione di questo smartphone già avviata viene da Bloomberg, che aggiunge che le aziende che stanno già assemblando i primi esemplari sono Hon Hai Precision Industry, Pegatron Corp. e Wistron Corp., mentre il display LCD è prodotto da Japan Display Inc. C’è anche la quasi certezza che l’iPhone low cost integrerà il SoC Apple A13 Bionic, lo stesso dell’iPhone 11, perché Apple ha chiesto a Taiwan Semiconductor Manufacturing di aumentarne la produzione per questo trimestre. Tutti gli indizi, quindi, portano alla stessa conclusione: iPhone 9 sta arrivando.

iPhone 9: come sarà

Che si chiami iPhone SE2 o iPhone 9, la sostanza non cambia molto: è il primo smartphone a basso costo prodotto da Apple dal lontano 2016, quando uscì il primo iPhone SE. Molto probabilmente il SoC A13 Bionic montato sull’iPhone 9 avrà frequenze inferiori rispetto a quello che spinge l’iPhone 11, ma sarà comunque un ottimo chip in grado di regalare a questo smartphone prestazioni più che dignitose con i 3 GB di RAM integrati nella scheda madre.

Confermato lo schermo LCD, più economico dell’OLED, molto probabilmente con diagonale da 4,7 pollici e una risoluzione di 1334×750 pixel. La fotocamera sarà una versione depotenziata di quella dell’iPhone 11: sempre da 12 MP, ma senza ultrawide e zoom telephoto. Non ci sarà il Face ID ma ci sarà il Touch ID, integrato nel pulsante Home fisico (e quindi ci sarà una grossa cornice inferiore).

iPhone SE2: quanto costerà

Il vero dubbio è quanto costerà l’iPhone 9/SE2: nessuno ancora lo sa. L’iPhone 8 è ancora sul mercato al prezzo di 449 dollari, mentre Apple nel 2016 lanciò il primo iPhone SE al prezzo di 399 dollari. Il mercato Android offre decine di modelli dalle caratteristiche equiparabili a quelle ipotizzate per l’iPhone SE2, quindi se Apple vorrà conquistare (come sembra) l’India e altri mercati emergenti con un iPhone “economico” allora non potrà di certo farlo costare più di quanto costava il primo SE. Staremo a vedere.