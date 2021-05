Due prodotti quasi identici sul piano estetico, con caratteristiche tecniche abbastanza differenti e come da tradizione pressoché insuperabili per rapporto qualità prezzo. Sono Redmi Note 10 5G e Redmi Note 10S, prodotti dell’azienda nata da una costola di Xiaomi nel gennaio del 2019 con l’obiettivo di offrire tecnologia tascabile a buon prezzo.

Redmi Note 10 5G e Redmi Note 10S non sono delle novità assolute così come gli altri due prodotti, Xiaomi Mi 11i e Xiaomi Mi 11 Ultra 5G, che l’azienda cinese rende da oggi disponibili in Italia. I primi sono stati ufficializzati ad inizio marzo mentre i secondi alla fine dello stesso mese, ma come spesso accade durante l’evento non sono arrivate indicazioni in merito alla loro commercializzazione in Italia. Il gruppo cinese rimedia in queste ore, comunicando il giorno in cui partiranno le prime spedizioni alla volta dei clienti italiani ed i prezzi che saranno applicati. Ma Redmi sposa la filosofia di Xiaomi, quindi come al solito non mancano le promozioni di lancio per sfruttare le quali bisogna essere puntuali e rapidi nell’acquisto, poiché è probabile che le scorte dei due vadano rapidamente esaurite. Prima di scoprire i dettagli su prezzo, promozioni e disponibilità, ecco un riepilogo delle caratteristiche tecniche dei due prodotti che venderanno verosimilmente di più, Redmi Note 10 5G e Redmi Note 10S, in modo da apprezzarne le differenze, e quelle dei due nuovi top di gamma Xiaomi, che puntano dritto a sfidare la gamma Samsung Galaxy S21.

Xiaomi Mi 11i e Mi 11 Ultra 5G prezzi e promozioni

Xiaomi Mi 11i arriva in Italia a partire da oggi, 5 maggio 2021, in due configurazioni di memorie a prezzi differenti: la variante con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna ha un prezzo di listino di 649,90 euro, mentre quella da 8+256 GB ha un prezzo di 699,90 euro. La prima sarà disponibile fino alle 13:00 del 7 maggio su Amazon e sul sito ufficiale al prezzo promozionale di 549,90 euro.

Mi 11i – Smartphone 8+128GB

Anche Xiaomi Mi 11 Ultra 5G arriva dalle 13:00 di oggi in Italia in una sola configurazione di memoria: la variante con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna ha un prezzo di listino di 1399,90 euro, ma sarà disponibile fino alle 13:00 del 7 maggio sul sito ufficiale al prezzo promozionale di 1199,90 euro con il caricabatterie wireless da 80 watt incluso.

Redmi Note 10 5G e Note 10S differenze

Redmi Note 10 5G ha un display con tecnologia IPS da 6,5 pollici con refresh rate di 90 Hz mentre Redmi Note 10S ne ha uno con tecnologia AMOLED da 6,43 pollici con la “classica" frequenza di aggiornamento di 60 Hz; entrambi però hanno risoluzione Full HD+. Sul primo c’è un chip Dimensity 700 da 2,2 GHz di frequenza massima, sul secondo un Helio G95 da 2,05 GHz entrambi realizzati da MediaTek. Diverso anche il quantitativo di memorie: 4 GB su Note 10 5G, 6 GB su Note 10S, con 64 o 128 GB di spazio di archiviazione su entrambi.

Differenti le scelte sui due anche in materia di fotocamere: quella frontale è da 8 megapixel su Redmi Note 10 5G, da 13 megapixel su Redmi Note 10S. Al posteriore invece a variare è il numero delle fotocamere, quattro sul primo, tre sul secondo: Note 10 5G ha una principale da 48 megapixel che diventano 64 su Note 10S, solamente sul primo c’è una fotocamera ultragrandangolare da 8 megapixel, mentre fanno da “contorno" su entrambi due sensori da 2 megapixel ciascuno per le macro e per la rilevazione della profondità di campo.

Identica la dotazione di sensori e connettività, fatta ovvia eccezione per il supporto alle reti 5G presente sul solo Redmi Note 10 5G: il lettore di impronte digitali è posto sul fianco, ci sono poi NFC, Bluetooth 5.1 LE, Wi-Fi ac, emettitore ad infrarossi, ingresso per il jack audio da 3,5 millimetri e USB-C. A quest’ultimo può essere connesso il caricabatterie rapido, da 18 watt su Redmi Note 10 5G e da 33 watt su Redmi Note 10S. Potenze diverse per ricaricare la stessa batteria da ben 5.000 mAh di capacità, che alla prova dei fatti dovrebbe rivelarsi difficile da scaricare in una sola giornata.

Diversi i display, diverse anche le dimensioni: Redmi Note 10 5G misura 161.8 x 75.3 x 8.9 mm e pesa 190 grammi, Redmi Note 10S misura 160.5 x 74.5 x 8.3 mm e pesa 179 grammi. Tre le colorazioni previste in Italia per il primo, Chrome Silver, Nighttime Blue e Aurora Green, due per il secondo, Ocean Blue e Onyx Gray.

Redmi Note 10 5G e Note 10S prezzi e promozioni

Redmi Note 10 5G e Redmi Note 10S saranno disponibili all’acquisto in Italia a partire dalle ore 13:00 del 5 maggio 2021.

Per le prime 48 ore, quindi fino alle 13:00 del 7 maggio 2021, Redmi offre le configurazioni di accesso dei due al prezzo promozionale di 199,90 euro (invece che 229,90 euro) per la variante 4+64 GB di Redmi Note 10 5G e di 229,90 euro (invece che 249,90 euro) per quella con lo stesso quantitativo di memorie di Redmi Note 10S. Le promozioni sono valide tanto sul sito ufficiale che su Amazon.

Xiaomi Redmi Note 10 5G – Smartphone 4+64GB

Chi avesse bisogno di maggior memoria può acquistare Redmi Note 10 5G in versione 4+128 GB per 249,90 euro mentre Redmi Note 10S 6+128 GB per 279,90 euro.