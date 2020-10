Tra i cellulari più apprezzati al giorno d’oggi ci sono gli smartphone di fascia media, in grado di scalare le classifiche grazie all’ottimo rapporto qualità-prezzo offerto. Con un budget di 300 euro circa si possono trovare tantissimi telefoni interessanti, da usare per qualsiasi finalità per usufruire di prestazioni hardware adeguate senza spendere una fortuna. In questa guida abbiamo raccolto i migliori smartphone da 300 euro in commercio, segnalando i modelli più gettonati del momento in base alla fotocamera, alla memoria, alla connettività e alla batteria.

Quale smartphone comprare a 300 euro

Nella fascia di prezzo intorno ai 300 euro la scelta è abbastanza ampia per comprare un nuovo telefono, ad ogni modo è importante considerare le proprie esigenze per capire quali funzionalità valorizzare nel device da scegliere. Le proposte sono piuttosto variegate e garantiscono una buona libertà di acquisto, perciò non resta che sapere se preferire uno smartphone con ottime fotocamere, un cellulare con prestazioni hardware superiori, un telefono con una batteria potente, oppure passare ai nuovi modelli 5G per le connessioni mobili superveloci.

Miglior smartphone 300 euro per fotocamera

Se stai cercando uno smartphone con la migliore fotocamera in questa fascia di prezzo puoi trovare ottimi dispositivi, con alcuni modelli equipaggiati con un comparto fotografico evoluto per realizzare scatti perfetti in ogni condizione. Ecco i telefoni da 300 euro per fare foto da non perdere.

Samsung Galaxy M31

Samsung propone uno smartphone davvero eccezionale per le foto, infatti il Galaxy M31 è equipaggiato con una quadrupla fotocamera posteriore, con sensore principale da 64 MP, ultragrandangolare da 8 MP, camera Macro da 5 MP e sensore effetto Bokeh da 2 MP. Il device propone anche una fotocamera anteriore da 32 MP per i selfie, è in grado di registrare video in 4K e fornisce tantissime funzionalità per ottimizzare ogni scatto in modo personalizzato. Il dispositivo presenta anche il classico display Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione FHD+, una memoria da 64 GB espandibile, è compatibile con la ricarica rapida a 15 W e dispone di una potente batteria da 6000 mAh.

Caratteristiche tecniche

Android 10

Processore octa-core a 2.3 GHz

RAM 6 GB e memoria 64 GB

Bluetooth 5.0 e NFC

Display Super AMOLED 6,4” FHD+

4 fotocamere posteriori 64+8+5+5 MP

Fotocamera frontale 32 MP

Batteria da 6000 mAh

Perché comprarlo

Foto nitide e dettagliate

Lunga autonomia e ricarica rapida

Ottima connettività

Xiaomi Mi 10 Lite

La scelta tra Samsung e Xiaomi è davvero difficile, infatti entrambi propongono dei telefoni con ottimi comparti fotografici, ad ogni modo un modello molto richiesto è lo Xiaomi Mi 10 Lite. Questo cellulare cinese è dotato della fantastica Quad Camera, con sensore principale da 32 MP e registrazione video 4K, ultragrandangolare da 8 MP, fotocamera effetto Bokeh da 2 MP e camera Macro da 2 MP, oltre alla fotocamera frontale per i selfie da 16 MP. Il display AMOLED da 6,57 pollici ha una risoluzione FHD+, mentre il processore octa-core ha 6 GB di RAM e 128 GB di memoria, con tecnologia NFC e Bluetooth 5.1.

Caratteristiche tecniche

Android 10

Processore octa-core a 2.4 GHz

RAM 6 GB e memoria 128 GB

Bluetooth 5.1 e NFC

Display AMOLED 6,57” FHD+

4 fotocamere posteriori 48+8+2+2 MP

Fotocamera frontale 16 MP

Batteria da 4160 mAh

Perché comprarlo

Intelligenza artificiale per le foto

Display grande e ben illuminato

Ampio spazio di memoria

Miglior smartphone 300 euro con memoria espandibile

I telefoni con memoria espandibile consentono di aumentare la capacità di archiviazione in base alle proprie esigenze, utilizzando una microSD per potenziare lo spazio di memorizzazione e adeguarlo ad ogni necessità. Ecco gli smartphone migliori da 300 euro con memoria espandibile presenti sul mercato.

Honor 20

Per evitare problemi con lo spazio d’archiviazione una soluzione efficiente è offerta dall’Honor 20, dotato del processore Kirin 980 octa-core con 6 GB di RAM e una memoria da 128 GB espandibile tramite microSD. Questo telefono vanta un ottimo rapporto qualità-prezzo, ha un design compatto e moderno, un display da 6,26 pollici con risoluzione FHD+ e una connettività adeguata, infatti propone il Bluetooth 5.0, il GPS, la tecnologia NFC e soprattutto la compatibilità con le reti mobili 4.5G fino a 1.4 Gbps. Completa la dotazione una quadrupla fotocamera con sensore principale da 48 MP, più una batteria da 3750 mAh con sistema TurboPower per la ricarica rapida.

Caratteristiche tecniche

Android 9

Processore octa-core a 2.6 GHz

RAM 6 GB e memoria 128 GB

Bluetooth 5.0 e NFC

Display IPS LCD 6,26” FHD+

4 fotocamere posteriori 48+16+2+2 MP

Fotocamera frontale 32 MP

Batteria da 3750 mAh

Perché comprarlo

Prestazioni hardware elevate

Supporto applicazioni multitasking

Risoluzione video 4K

Samsung Galaxy A71 310

Samsung propone una serie di telefoni di ultima generazione per la fascia media, tra cui il nuovo Galaxy A71. Questo dispositivo vanta un design elegante e raffinato, con il bellissimo display Super AMOLED Plus da 6,7 pollici in grado di fornire una risoluzione FHD+ e il lettore di impronte digitali sotto lo schermo. Il processore octa-core è composto da un chipset Snapdragon 730 da 2,2 GHz, con 6 GB di RAM e una memoria interna di 128 GB espandibile tramite microSD. Non mancano la tecnologia NFC, il Bluetooth 5.0, la funzione Dual SIM e il supporto per le reti 4G+ fino a 600 Mbps, con la quadrupla fotocamera posteriore e una sensore da 32 MP per i selfie.

Caratteristiche tecniche

Android 10

Processore octa-core a 2.2 GHz

RAM 6 GB e memoria 128 GB

Bluetooth 5.0 e NFC

Display AMOLED 6,7” FHD+

4 fotocamere posteriori 64+12+5+5 MP

Fotocamera frontale 32 MP

Batteria da 4500 mAh

Perché comprarlo

Spazio d’archiviazione elevato ed espandibile

Display grande con lettore integrato

Fotocamere ad alta risoluzione

Miglior smartphone 300 euro 5G

La tecnologia 5G sta ormai arrivando e consentirà di navigare da mobile ad altissima velocità, oltre alla possibilità di supportare il multitasking con più efficienza e collegare molti più dispositivi alle reti wireless. Ecco gli smartphone 5G da 300 euro da valutare con attenzione.

Huawei P40 Lite 5G

Una delle proposte più interessanti è il Huawei P40 Lite 5G, sicuramente non una novità essendo l’azienda cinese al centro dello sviluppo delle nuove infrastrutture internet wireless superveloci. Il device ha un design moderno e accattivante in vetro e alluminio, con un processore octa-core Kirin 820 5G fino a 2,36 GHz, con una GPU Mali G57, 6 GB di RAM e una memoria espandibile da 128 GB. Per la connettività abbiamo la tecnologia NFC, il Bluetooth 5.1, il modulo Wi-Fi ac e la compatibilità con le reti mobili 5G fino a 3,7 Gbps, inoltre ci sono un display FHD+ da 6,5 pollici, una quadrupla fotocamera posteriore da 64 MP e una batteria da 4000 mAh.

Caratteristiche tecniche

Android 10

Processore octa-core a 2.36 GHz

RAM 6 GB e memoria 128 GB

Bluetooth 5.1 e NFC

Display 6,5” FHD+

4 fotocamere posteriori 64+8+2+2 MP

Fotocamera frontale 16 MP

Batteria da 4000 mAh

Perché comprarlo

Connettività evoluta per le reti 5G

Prestazioni hardware adatte al gaming

Fotocamere ad alta risoluzione

Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Un altro smartphone 5G da circa 300 euro è lo Xiaomi Mi 10 Lite 5G, per il quale bisogna spendere un po’ di più rispetto al modello Huawei, ma garantisce una dotazione completa e prestazioni elevate. Il telefono di Xiaomi è equipaggiato con un processore Qualcomm Snapdragon 765G fino a 2.4 GHz, con 6 GB di RAM, memoria da 128 GB espansibile e scheda video Adreno 620. Il modulo per il 5G supporta una velocità fino a 4,7 Gbps, con Bluetooth 5.1, NFC, GPS, Dual SIM e nanoSIM. Il display AMOLED da 6,57 pollici ha una risoluzione FHD+, dopodiché c’è una fotocamera frontale da 16 MP per i selfie e una fotocamera quadrupla posteriore con sensore principale da 48 MP.

Caratteristiche tecniche

Android 10

Processore octa-core a 2.4 GHz

RAM 6 GB e memoria 128 GB

Bluetooth 5.1 e NFC

Display 6,57” FHD+

4 fotocamere posteriori 48+8+2+2 MP

Fotocamera frontale 16 MP

Batteria da 4160 mAh

Perché comprarlo

Altissima velocità di navigazione

Prestazioni hardware elevate

Alta risoluzione dello schermo

Miglior smartphone 300 euro per batteria

Un parametro importante nella scelta del miglior smartphone da 300 euro è senz’altro la capacità della batteria, in particolare le prestazioni del device per garantire una buona autonomia e una ricarica veloce. Vediamo i telefoni di fascia media più apprezzati per le performance della batteria.

Huawei Nova 5T

Il Huawei Nova 5T è dotato di una batteria potente da 3750 mAh, in grado di assicurare due giornate di utilizzo anche gravoso senza particolari problemi, grazie all’ottimizzazione hardware e software, oltre alla possibilità di attivare le modalità per il risparmio energetico. La ricarica rapida a 22,5 W rende il processo davvero rapido, nonostante manchi la compatibilità con la ricarica wireless. Il display da 6,27 pollici è compatto e ha una risoluzione FHD+, ci sono tre fotocamere posteriori con sensore principale da 48 MP e una fotocamere per i selfie anteriore da 32 MP, si possono registrare video 4K, mentre il processore octa-core dispone di 6 GB di RAM e una memoria di 128 GB espandibile.

Caratteristiche tecniche

Android 9

Processore octa-core a 2.6 GHz

RAM 6 GB e memoria 128 GB

Bluetooth 5.0 e NFC

Display 6,26” FHD+

4 fotocamere posteriori 48+16+2 MP

Fotocamera frontale 32 MP

Batteria da 3750 mAh

Perché comprarlo

Processore potente adatto al gaming

Connettività evoluta

Autonomia di lunga durata

Motorola One Hyper

Per sfidare il Samsung A51 l’anno scorso è arrivato il Motorola One Hyper, un telefono con una potenza elevata e un setting ottimale per massimizzare l’autonomia. La batteria da 4000 mAh è compatibile con la ricarica rapida a 40 W, per completare il procedimento in pochissimo tempo, mentre lato hardware abbiamo un processore octa-core fino a 2 GHz, con 4 GB di RAM e una memoria interna di 128 GB espandibile tramite microSD. Il dispositivo viene proposto con un display LCD da 6,5 pollici con risoluzione FHD+, sono presenti la tecnologia NFC e il lettore di impronte digitali, con una doppia fotocamera posteriore da 64 + 8 MP e una frontale da 32 MP per i selfie.

Caratteristiche tecniche

Android 10

Processore octa-core a 2 GHz

RAM 4 GB e memoria 128 GB

Bluetooth 4.2 e NFC

Display 6,5” FHD+

2 fotocamere posteriori 64+8 MP

Fotocamera frontale 32 MP

Batteria da 4000 mAh

Perché comprarlo

Smartphone essenziale ma completo

Ricarica veloce e autonomia elevata

Ottimo rapporto qualità-prezzo

