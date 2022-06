Montblanc Summit 3: lo smartwatch di lusso con WearOS 3

L’atteso smartwatch di lusso Montblanc Summit 3 dovrebbe contare su alcune specifiche molto interessanti, tra cui ‘ultimo sistema operativo di Google, WearOS 3. Il dispositivo dovrebbe arrivare sui mercati tra meno di un mese ed entrare a far parte della già costosa gamma formata già da Summit Lite, Summit 2 e Summit 2+.

Come tutti i prodotti targati Montblanc (azienda nota soprattutto per le sue penne stilografiche, la pelletteria e gli orologi di lusso), anche il Summit 3 arriverà sui mercati ad un prezzo tutt’altro che basso. Tuttavia, se questa un prezzo elevato dovesse risultare scoraggiante per alcuni, va tenuto presente che presto approderà in commercio un altro smartwatch con l’ultimo sistema operativo del robottino verde, cioè il Google Pixel Watch che certamente conterà su WearOS 3 e che dovrebbe essere annunciato entro la fine dell’anno a prezzi ben più popolari. Ma chi sceglierà il Summit 3 di Montblanc, ne siamo certi, non lo farà solo per il sistema operativo né per un altra caratteristica tecnica di pregio: l’ultimo chipset di Qualcomm per orologi smart.

Montblanc Summit 3: come sarà

Sebbene non siano stati diffusi particolari dettagli, è emerso che il costoso Montblanc Summit 3 sarà alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 4100 Plus, presentato circa 24 mesi fa ma ancora top di gamma dell’azienda americana. L’orologio avrà funzioni di monitoraggio dell’attività fisica e della salute ed eseguirà l’ultima versione di Wear OS.

Il Montblanc Summit 3 potrebbe essere quindi il primo smartwatch, dopo i Samsung Galaxy Watch4 e 4 Classic (lanciati durante l’estate del 2021), ad avere a bordo WearOS 3 di big G.

Vale la pena ricordare che gli indossabili del colosso sudcoreano non offrono una "pura" esperienza WearOS, a causa delle notevoli personalizzazioni effettuate da Samsung. In attesa di vedere un Pixel Watch con WearOS "Stock", quindi, sarà interessante vedere questo sistema operativo in azione su un orologio smart di lusso, come il Summit 3.

Il Montblanc Summit 3 sarà disponibile nelle colorazioni Silver Titanium, Black Titanium e un mix dei due modelli precedenti modelli, che prevede il quadrante nero e cassa argento. I cinturini accoppiati alla versione Silver Titanium saranno in pelle verde e in gomma nero, quelli per la Black Titanium in pelle nera e in gomma nera e la variante miscelata avrà il cinturino in pelle verde e in gomma nero.

Disponibilità e prezzo

Il Montblanc Summit 3 sarà presentato ufficialmente a livello globale il 15 luglio e costerà 1.250 euro. Un prezzo abbastanza elevato, ma che si allinea alla filosofia del marchio Montblanc. Chi acquisterà il dispositivo, inoltre, avrà in dotazione due cinturini, uno in pelle e uno in gomma. Lo smartwatch di lusso dovrebbe essere disponibile anche sul mercato italiano.