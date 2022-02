Motorola Edge 30 Pro sempre più vicino: confermati design e scheda tecnica

Emergono nuovi dettagli del Motorola Edge 30 Pro, smartphone top di gamma della storica azienda del gruppo Lenovo. che assumono il sapore delle conferme. Lo spoiler ci arriva da WinFuture che anticipa le caratteristiche tecniche, facendo riferimento alla versione cinese già disponibile con il nome di Motorola Edge X30. Il telefono quindi potrebbe essere presto disponibile alle nostre latitudini, in almeno due colori (bianco e nero) e con una scocca in plastica per ridurre i costi di produzione.

Da tener presente il record in Cina: Motorola Edge X30 è il primo smartphone ufficiale a essere dotato del nuovo chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, il più recente e il più potente dei chip del colosso americano, che presto vedremo in azione anche su tanti altri smartphone top di gamma. Ricordiamo che Motorola ha battuto Xiaomi riguardo le tempistiche di lancio in Cina di un telefono dotato di questo processore e lo stesso potrebbe accadere sul mercato globale. Probabilmente arriverà in Europa e in Italia anche una “Special Edition“, ossia una versione più avanzata che potrebbe andare sotto il nome di “Plus" o di “Ultra" e che potrebbe presentare la fotocamera sotto lo schermo.

Motorola Edge 30 Pro: caratteristiche tecniche

Da WinFuture apprendiamo la conferma della scelta del SoC Snapdragon 8 Gen 1 abbinato a 8 GB di RAM di tipo LPDDR5 (la più veloce al momento) e 128 GB di spazio di archiviazione. Purtroppo, sembra non sia disponibile uno slot per schede SD né un jack per le cuffie.

L’anticipazione ci dice inoltre che Motorola Edge 30 Pro avrà uno schermo AMOLED da 6,7 pollici, con una risoluzione di 2.400×1.080 e una frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz. Il display è un pannello completamente piatto, il che è sicuramente una buona notizia per chiunque cerchi di utilizzare protezioni per lo schermo.

Sul retro con il sensore di impronte digitali ci sono tre fotocamere: un obiettivo principale da 50 MP f/1.9, il secondo utilizza un’ottica ultra grandangolare con sensore da 50 MP f/2.2 e, infine, un ultimo sensore di profondità da 2 MP.

La batteria è da 5.000 mAh è con ricarica cablata da 68 W, un valore molto elevato se lo andiamo a paragonare alle ricariche presenti su brand più blasonati come i Samsung Galaxy e gli Apple iPhone.

Motorola Edge 30 Pro: quando arriva e quanto costa

Il lancio in Europa e in Italia potrebbe essere a ridosso del MWC, il Mobile World Congress del 28 febbraio 2022. Motorola Edge X30 è in vendita in Cina con un prezzo che parte da 3.199 yuan (circa 440 euro al cambio attuale) per la versione 8/128 GB con fotocamera frontale tradizionale e arriva fino a 3.999 yuan (circa 550 euro al cambio attuale) per la Special Edition.

Quindi consideriamo già che i prezzi europei, Italia inclusa, potrebbero essere ben maggiori a causa dei costi di logistica e della differente tassazione.