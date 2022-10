Motorola Moto X40 potrebbe essere il primo top di gamma del 2023

Motorola si appresta a lanciare un nuovo modello di fascia alta che, presumibilmente, sarà dotato del nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 8 gen 2. Questo chip non è stato ancora svelato, ma verrà ufficializzato nel mese di novembre, durante lo Snapdragon Summit 2022 (dal 15 al 17 novembre, alle Hawaii), un mese in anticipo rispetto al tradizionale calendario del colosso dei SoC.

Questo anticipo ha scatenato la corsa dei vari produttori, che vogliono essere i primi a presentarsi sul mercato con uno smartphone dotato di tale SoC. Per questo motivo è lecito aspettarsi che molti dei prodotti top dei vari brand saranno svelati entro la fine dell’anno, e non come ci aspettava ad inizio 2023. Non si sottrae a questa corsa neanche Motorola con il nuovo Motorola Moto X40, che è apparso già nel database dell’ente cinese di certificazione TENAA.

Motorola Moto X40: come sarà

La certificazione cinese non ha portato in dote molte nuove informazioni su Motorola Moto X40. Sappiamo però che il nuovo dispositivo avrà un display curvo e una frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Alcuni rapporti, tuttavia, suggeriscono che tale frequenza potrebbe spingersi fino a 165 Hz.

Come si vocifera da tempo, anche il Moto X40 adotterà il Soc di punta di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 2, ma non sappiamo cosa stia preparando il brand di Lenovo in termini di memoria: probabilmente ci sarà una variante base con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata e una con 12/256 GB.

Riassumendo infine i rumor sulle fotocamere, possiamo aspettarci, nella parte anteriore un unico sensore da 60 MP. La fotocamera principale sul retro del dispositivo sarà da 50 megapixel, così come l’obiettivo ultra grandangolare a cui si aggiunge un teleobiettivo da 12 megapixel.

Sembra molto probabile che il nuovo flagship 2023 di Motorola arrivi con l’opzione di ricarica rapida a 68 W.

Motorola Moto X40: quando arriva

La certificazione TENAA si fa sempre sul prodotto praticamente pronto al lancio, quindi è credibile che Motorola Moto X40 sia prossimo al debutto in Cina e che non dovremo aspettare oltre il mese di dicembre per vederlo ufficializzato.

Questo smartphone, in Europa dovrebbe arrivare con il nome di Motorola Edge 40, se il brand continuerà con la nomenclatura che era già stata utilizzata con il Motorola Moto X30 lanciato un anno fa in Cina e poi presentato in Europa come Motorola Edge 30 Pro (in foto).