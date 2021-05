Netflix: tutte le nuove serie tv di giugno

Giugno sarà un mese ricco di attesi ritorni per gli abbonati a Netflix. Finalmente, dopo i tanti ritardi delle produzioni causati dal Covid-19, stanno tornando le serie tv più amate dagli utenti. Non parliamo solo di titoli internazionali, ma anche italiani. Oltre a questi ci saranno anche pellicole, documentari, programmi per bambini e tanto altro.

Ritornano i teen drama, che hanno enorme fortuna nella piattaforma, tra cui uno tutto italiano. Infatti, a giugno arriva la seconda stagione di Summertime, una serie perfetta per l’arrivo dell’estate che include diversi giovani attori famosi, come Ludovico Tersigni. Ci sarà poi la quarta stagione di Elite: gli studenti di Las Encinas saranno nuovamente coinvolti in un misterioso crimine che dovranno impegnarsi a risolvere. Ma a giugno arriva anche la seconda parte della prima stagione di Lupin. Questi sono solo alcuni dei tanti titoli in calendario: ecco la lista completa delle serie e la data d’uscita.

Netflix: le nuove serie di giugno

Grandi ritorni e tante novità interessano il mese di giugno su Netflix. Innanzitutto, il 3 giugno ritorna Summertime. La seconda stagione del teen drama è ambientata ancora una volta sulla costa adriatica, dove per la seconda estate di seguito un gruppo di ragazzi si rincontra. Nasceranno nuovi amori, ci saranno incontri, il passato ritornerà e fioriranno nuove amicizie. Nel cast troviamo anche Ludovico Tersigni, il prossimo conduttore di X-Factor.

Il 4 giugno arriva la seconda stagione di Feel Good, dramedy che ha come protagonista la comica Mae Martin, che interpreta sé stessa nella serie. Nella serie cerca di uscire dalla tossicodipendenza, che nella prima serie, intraprende una relazione con George.

Tra le principali novità del mese spicca Lupin, che tornerà l’11 giugno. Si tratta della seconda parte della prima stagione. Nella prima parte il pubblico ha conosciuto il protagonista Assane Diop, addetto alle pulizie al Louvre a Parigi, dove mette a segno una rapina formidabile, lasciandosi ispirare proprio dalle imprese di Lupin.

Infine, tra i grandi ritorni non possiamo non citare Elite 4, che arriva il 18 giugno. In questa stagione, i ragazzi di Las Encinas dovranno nuovamente fare un i conti con un mistero da risolvere. Ma ricordiamo che le Storie Brevi anticiperanno la quarta stagione dal 15 giugno.

Ma i titoli in arrivo sono davvero tanti, ecco il calendario completo:

Startup – 1° giugno

Sweet Tooth – 4 giugno

Love (ft. Marriage and Divorce) – 11 giugno

Workin’ Moms 5 – 15 giugno

Black Summer 2 – 17 giugno

Hospital Playlist 2 – 17 giugno

Katla – 17 giugno

The Gift 3 – 17 giugno

So Not Worth It – 18 giugno

The Rational Life – 18 giugno

Il regista nudo 2 – 24 giugno

Jiva! – 24 giugno

Ray – 25 giugno

Sex/Life – 25 giugno

The A List 2 – 25 giugno

Netflix: film in arrivo a giugno

Accanto alle serie tv, nel mese di giugno il pubblico potrà vedere tante nuove pellicole. Uno dei titoli più attesi è The Lego Movie 2, disponibile dal 13 giugno.

Ecco il calendario completo:

Mortal Kombat , Arthur Christmas, Just Cause, Il viaggio delle ragazze, Believe me – The Abduction of Lisa McVey, Murder at 1600 – 1° giugno

, Arthur Christmas, Just Cause, Il viaggio delle ragazze, Believe me – The Abduction of Lisa McVey, Murder at 1600 – Carnaval – 2 giugno

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal – 3 giugno

Xtremo – 4 giugno

Awake – 9 giugno

Skater Girl; Il drago dei desideri – 11 giugno

The Lego Movie 2; The Mule – 13 giugno

Un padre – 18 giugno

Sembrava perfetto… e invece – 23 giugno

America, il film – 30 giugno

Insomma, non rimane che attendere l’inizio del mese per godersi tutti i nuovi film e le serie in streaming su Netflix.