Nubia Red Magic 7S e 7S Pro ufficiali: caratteristiche e prezzi

Altri due smartphone da gaming in arrivo in Cina, dove sono stati presentati Nubia Red Magic 7S e 7S Pro, da non confondere con i Nubia Red Magic 7 e 7 Pro già presentati a febbraio. La differenza sostanziale tra i due telefono "con la S" e quelli senza è che i nuovi modelli sono dotati di Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, mentre i precedenti hanno lo Snapdragon 8 Gen 1 (senza il "plus").

Per il resto si parla sempre di due telefoni assolutamente votati al gaming, con una scheda tecnica tutta incentrata sulle prestazioni pure e un design molto appariscente. Il display è, come da prassi su questo tipo di smartphone, dotato di un refresh rate elevatissimo mentre molto meno esaltante è il comparto fotografico, notoriamente componente poco importante su un telefono che nasce per i videogiochi. Dei due telefoni appena presentati in Cina, solo la versione Pro dovrebbe arrivare anche sul mercato globale, Italia inclusa, probailmente a partire da inizio agosto. Il prezzo, però, è abbastanza alto già in Cina e lo sarà ancor di più in Italia.

Nubia Red Magic 7S: caratteristiche tecniche

La versione standard del Nubia Red Magic 7S è dotata del processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (che troviamo anche sulla versione Pro) a cui è abbinato un chip proprietario il Red Core 1 che controlla tasti dorsali, vibrazione e luce LED. Il Nubia Red Magic 7S è disponibile in 3 tagli di memoria RAM e altrettanti di spazio di archiviazione: 8/12/16 GB e 128/256/512 GB.

Il display da 6,8 pollici è un AMOLED con frequenza di aggiornamento di 165 Hz di picco e campionamento del tocco di 720 Hz. Le fotocamere posteriori sono un sensore principale da 64 MP, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un macro da 2 MP, mentre la fotocamera anteriore è da 8 MP.

La configurazione fotografica non "da urlo" non deve stupire, visto che le fotocamere non sono la caratteristica più importante su un telefono da gaming. La batteria, infine, è da 4.500 mAh con ricarica ultra rapida è da 120 W.

Nubia Red Magic 7S Pro: caratteristiche tecniche

Su Nubia Red Magic7S Pro il il processore è sempre il Qualcomm Snapdragon 8+ gen 1, abbinato ancora al Red Core 1, ma c’è più memoria: 12/16/18 GB di RAM e 256/512 GB o 1 TB di spazio di archiviazione.

Il display è un AMOLED da 6,8 pollici, frequenza di aggiornamento è di 120 Hz mentre diventa leggermente più sensibile il tocco di campionamento di 960 hz.

Le fotocamere posteriori sono tre nella combinazione 64 MP, 8 MP e 2 MP mentre la fotocamera anteriore è da 8 MP.

La batteria ha una capienza maggiore: 5000 mAh e la ricarica ultra rapida sale a 165 W.

Nubia Red Magic 7S e Pro: disponibilità e prezzi

Come anticipato probabilmente in Italia non arriverà la versione standard del Nubia Red Magic 7S ma vedremo sul nostro mercato dal 2 agosto solo la versione Nubia Red Magic 7S Pro. Riguardo il prezzo e facendo riferimento al listino proposto in Cina:

Nubia Red Magic 7S 8/128 GB: 3.999 yuan (circa 590 euro)

Nubia Red Magic 7S 12/256 GB: 4.799 yuan (circa 710 euro)

Nubia Red Magic 7S 16/512 GB: 5499 yuan (circa 815 euro)

Il Nubia Red Magic 7S Pro 12+256 GB: 5.199 yuan – (circa 770 euro)

Nubia Red Magic 7S Pro 16/512GB: 5.999 yuan (circa 890 euro)

Red Magic 7S Pro 18 GB/ 1 TB: 7.499 yuan (circa 1.110 euro)

Ovviamente si tratta di prezzi cinesi, che non corrisponderanno ai prezzi europei poiché subiranno un ritocco verso l’alto a causa dei costi di logistica e alla tassazione superiore.