OnePlus Ace Racing Edition ufficiale: caratteristiche e prezzi

Il OnePlus Ace Racing Edition è stato presentato ufficialmente in Cina. Il nuovo telefono di gamma media cerca posto nel mercato tra i tanti competitor proponendo un processore importante come il MediaTek Dimensity 8100 Max , affiancato però da un display LCD. Probabilmente un compromesso per tenere il prezzo contenuto.

In cosa è differente il OnePlus Ace Racing Edition rispetto al predecessore OnePlus Ace (che a sua volta corrisponde al Realme GT Neo3) lanciato un mese fa? Sicuramente troviamo un comparto fotocamere diverso, sia per il posizionamento dei sensori a L rovesciata sia per la tipologia di sensori: da 50 MP del OnePlus Ace si passa ai 64 MP del OnePlus Ace Racing Edition. Ma avere più megapixel non significa per forza avere una fotocamera migliore. In ogni caso, resta da sciogliere l’eventuale lancio sul mercato europeo e Italiano, perché non è detto che questa nuova proposta arrivi anche dalle nostre parti: potrebbe anche restare solo in Cina.

OnePlus Ace RE: caratteristiche tecniche

Come anticipato il processore a bordo del nuovo telefono OnePlus Ace racing Edition è il MediaTek Dimensity 8100 Max, abbinato a 8/12 GB di memoria RAM e a 128/256 GB di memoria di archiviazione. Il display è un LCD FHD, da 6,59 pollici frequenza di aggiornamento a 120 Hz e frequenza campionamento tocco 240Hz.

Le fotocamere disposte sul retro del telefono sono tre, con il sensore principale da 64 MP, il sensore grandangolare da 8 MP e il sensore Macro da 2 MP. La fotocamera aneteriore è da 16 MP.

La batteria da 5.000 mAh si avvale della ricarica rapida da 67 W che, dichiara l’azienda, in 29 minuti ricarica l’80% della batteria. Sul fronte connettività, oltre alla rete cellulare 5G, c’è il Bluetooth 5.3 e l’NFC per i pagamenti contactless.

OnePlus Ace RE: prezzo e disponibilità

Il OnePlus Ace Racing Edition è stato appena lanciato in Cina e sarà disponibile nei prossimi giorni. Non conosciamo l’eventuale disponibilità sul mercato europeo e dunque in Italia, ma conosciamo il prezzo cinese per le tre varianti di memoria: