OnePlus Nord, le fotocamere saranno di altissimo livello

Il lancio sul mercato di OnePlus Nord è sempre più vicino e la casa produttrice continua a svelare una dopo l’altra le caratteristiche. Stavolta tocca alle fotocamere, che OnePlus promette saranno di altissimo livello. Inoltre, arriva la conferma sul processore: sarà lo Snapdragon 765G.

Anche stavolta qualche indiscrezione arriva dal canale ufficiale Instagram dedicato al OnePlus Nord. Le ultime foto pubblicate sul social mostrano un packaging davvero elegante, ma soprattutto svelano che il punto forte di questo smartphone saranno le sue fotocamere, dotate dello stabilizzatore ottico dell’immagine. Come annuncia l’azienda nelle Storie, per avere degli scatti sempre più saldi, ad esempio quando le tue mani tremano per il freddo o sei semplicemente un “fotografo nervoso”, potrai chiedere aiuto allo stabilizzatore ottico.

OnePlus Nord, come sarà il comparto fotografico

Carl Pei, co-fondatore di OnePlus, non ha dubbi e anche sui social network parla di “fotocamera top” in arrivo con il nuovo OnePlus Nord. Al momento, l’unica certezza sulla fotocamera è che sarà dotata di stabilizzatore di immagini OIS. Rumors sulla fotocamera posteriore parlano di quattro sensori: principale da 48 Megapixel, grandangolare da 16 Megapixel, teleobiettivo e sensore per la profondità di campo.

L’ultimo sensore potrebbe essere un filtro colore a infrarossi, come quello già in dotazione a OnePlus 8 Pro. Per quanto riguarda la fotocamera frontale, i sensori potrebbero essere due per la prima volta: il principale da 32 Megapixel e un secondario da 8 Megapixel.

OnePlus Nord, le atre caratteristiche

Un’altra conferma che arriva sullo smartphone di OnePlus è sul processore in dotazione: si tratta dello Snapdragon 765G, che integra anche il modem per la rete 5G. Il dispositivo potrebbe avere 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, ma senza la possibilità di espanderla. Lo schermo sarà da 6,5 pollici con risoluzione FullHD+ e sarà dotato di una batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 30W.

OnePlus Nord, prezzo e data di lancio

Il OnePlus Nord avrà un prezzo inferiore ai 500 euro, come annunciato dallo stesso CEO dell’azienda. La data di lancio è stata fissata per il 21 luglio e avverrà in realtà aumentata.