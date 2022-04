Oppo Reno8 sarà il primo col nuovo chip medio di Qualcomm

Il nuovo smartphone Oppo Reno8 avrà l’onore e l’onere di portare sul mercato il nuovo chip di fascia medio alta Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1. La notizia, non confermata ufficialmente ma molto credibile, ci arriva dal blogger cinese @DCS che ha rivelato che il chip della serie Qualcomm Snapdragon 7 sta per entrare in produzione di massa ed è quindi quasi pronto a essere commercializzato.

Secondo informazioni precedenti, il chip della serie Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (chiamato così sulla base della nuova politica di denominazione e branding di Qualcomm) potrebbe essere presentato nello stesso periodo del processore di fascia alta “premium" Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Dunque il debutto sarebbe previsto a maggio-giugno di quest’anno. Il che ci fa intendere che la serie OPPO Reno8 potrebbe debuttare intorno a giugno. Sulla base di queste prime informazioni (tutte da confermare) , il prossimo chip della serie Snapdragon 7 potrebbe essere un modello di fascia media situato appena sotto il chip Snapdragon 8 Gen 1 top di gamma. Il chipset della serie Snapdragon 7 sarà basato sul processo di produzione a 4 nm, ma non è chiaro se sarà prodotto da TSMC o Samsung.

Snapdragon 7 Gen 1: come sarebbe fatto

Sebbene Qualcomm non abbia rilasciato alcuna informazione ufficiale sul SoC, secondo le indiscrezioni sin qui raccolte lo Snapdragon 7 Gen 1 sarebbe composto da quattro core Cortex-A710 da 2,36 GHz e quattro core da efficienza Cortex-A510 da 1,8 GHz . Il chipset includerebbe anche una GPU Adreno 662.

Sia il core Cortex A710 sia il core Cortex A510 li troviamo anche nel chip Snapdragon 8 Gen 1 dove però uno dei core Cortex-A710 viene sostituito da un core Cortex-X2 più potente, dandogli un significativo vantaggio in termini di prestazioni. Ma anche di surriscaldamento.

Tuttavia, considerata la presenza della GPU Adreno 662, il chip della serie Snapdragon 7 potrebbe non essere in grado di svolgere attività ad alta intensità grafica poiché lo Snapdragon 8 Gen 1 è dotato di una GPU Adreno 730 più potente. Il che significa che in termini di prestazioni grafiche potremmo collocare (se le specifiche tecniche saranno confermate) il nuovo chip Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 alla pari con il vecchio Snapdragon 888 che presenta la GPU Adreno 660.

Che, ad essere onesti, sarebbe un ottimo posizionamento. In sintesi, Snapdragon 7 Gen 1 sarebbe più potente degli attuali Snapdragon 778G/780G, prodotto con un processo più raffinato e non dovrebbe produrre una quantità di calore eccessiva.

Detta così, è il chip migliore del 2022 per equilibrio e rapporto tra prezzo, prestazioni e consumi. Vedremo poi, nella realtà, come si comporterà sugli smartphone che lo useranno, come l’Oppo Reno8.

Oppo Reno 8: come sarebbe

Sempre secondo @DCS Oppo Reno8 sarà il primo smartphone con a bordo il nuovo chip Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1. Le memorie abbinate potrebbero oscillare tra gli 8 GB e i 12 GB di RAM e 128/256 GB di memoria di archiviazione.

Sarebbe, inoltre, dotato di uno schermo OLED da 6,55 pollici di diagonale con frequenza di aggiornamento da 120 Hz e con una risoluzione di 2.400×1.080 pixel.

Sul retro, avrebbe una configurazione a tripla fotocamera con un sensore principale da 50 MP ( probabilmente un Sony IMX766), un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un terzo sensore da 2 MP. La fotocamera frontale sarebbe da 32 MP. Sotto lo chassis troveremmo una batteria da 4.500 mAh che supporta la ricarica da 80W.

Per convenzione, la serie Oppo Reno8 non avrà un solo modello: ci sarà anche una versione top di gamma che potrebbe essere presentata con il nome Oppo Reno8 Pro della quale, però, ancora non sappiamo nulla.

Oppo Reno 8: prezzo e disponibilità

La disponibilità del nuovo telefono Oppo Reno8 è strettamente legata alla produzione del nuovo chip Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, quindi supponiamo da maggio-giugno in avanti.

Oppo Reno7 (in foto d’apertura) arrivato in Italia a inizio di quest’anno, presenta un prezzo di strada di 329,99 Euro (il prezzo pieno sarebbe di 529,97 Euro, ma con un ricco bundle).