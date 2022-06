Poco F4 5G avrà una ottima fotocamera e non solo

Poco India ha annunciato dal suo account Twitter il debutto globale e ufficiale del Poco F4 5G per il 23 giugno. Il telefono è una delle novità di casa Poco, brand a vocazione giovanile e con prezzi aggressivi nato sotto l’ala di Xiaomi. Qualche ora prima dell’annuncio della data della presentazione ufficiale, sempre dall’account ufficiale di Poco India, era stata svelata la fotocamera posteriore principale: un sensore da 64 MP con stabilizzatore ottico (OIS).

In effetti questa precisazione ha sgomberato il campo da chi ha sostenuto, fino a qualche giorno fa, che il Poco F4 5G altro non era che un dispositivo già visto, un rebrand del Redmi K40s per alcuni, mentre per altri poteva essere un rebrand del Redmi K50. E invece il comparto fotocamere sia del Redmi K40s sia del Redmi K50 è composto da tre sensori 48 MP+ 8 MP+ 2 MP, un bouquet che nulla a che fare con quel sensore principale da 64 MP che troveremo sul retro del Poco F4 5G appena annunciato. Come sarà, quindi, il nuovo smartphone di Poco? Ecco quello che sappiamo fino ad ora, in attesa del lancio ufficiale.

POCO F4 5G: come sarebbe

In attesa dell’ufficialità della presentazione della scheda tecnica, riportiamo le prime specifiche confermate da Poco: il processore a bordo del Poco F4 5G è stato confermato essere il Qualcomm Snapdragon 870 abbinato a diversi tagli di memoria che vanno dai 6/128 GB a 8/128 e 8/256 GB, fino addirittura a 12/256 GB, una configurazione decisamente "spinta".

La parte più interessante di questo dispositivo, però riguarda il display, che è un Super AMOLED da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e luminosità fino a 1.300 nit.

Altro punto a favore del nuovo Xiaomi Poco F4 5G è il comparto fotocamere che sul retro è composto da 3 sensori: il principale da 64 MP con OIS, un sensore da 8 MP e un macro da 2 MP. La fotocamera anteriore è da 20 MP.

Completano la scheda tecnica il lettore d’impronte digitali posto lateralmente, una coppia di altoparlanti stereo e una batteria da 4.500 mAh che supporta la ricarica rapida da 67 W.

Poco F4 5G: disponibilità e prezzo

Il lancio globale del Poco F4 5G è stato fissato per il prossimo 23 giugno. Dunque nelle settimane successive il telefono potrebbe arrivare in Europa e in Italia. Ma a quale prezzo?

Il top di gamma F4 GT (in foto) presentato lo scorso aprile ha un prezzo di partenza di 599,90 euro, il che ci fa supporre che il Poco F4 5G standard possa sarà presentato sul mercato italiano a un prezzo un bel po’ inferiore.