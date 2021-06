Professionisti: come farsi trovare online dai nuovi clienti

Che si tratti di architetti, notai, agenti immobiliari o professionisti che offrono altri servizi, il segreto per ottenere nuovi clienti è farsi trovare online. Il passaparola nel 2021 è digitale e le recensioni online dei clienti diventano il biglietto da visita per i professionisti che vogliono ampliare la propria clientela.

Oltre a creare un sito web ad hoc che fornisca i contatti e le specializzazioni del professionista, sarà bene curare la presenza online anche grazie alla creazione di profili social, da Facebook a Google MyBusiness, da tenere costantemente aggiornati con le informazioni relative ai servizi offerti, i prezzi e gli orari di disponibilità. Elaborare una strategia di marketing multicanale per consolidare la propria presenza online richiede investimenti di tempo e denaro, ma utilizzando servizi come quello offerto da PgCasa, si potrà facilmente creare una scheda relativa al proprio business da mostrare nelle vetrine virtuali e offrire ai potenziali clienti la possibilità di richiedere preventivi online.

Professionisti online: l’importanza delle recensioni

Ampliare la propria clientela è importante e nell’era del digitale anche un professionista che solitamente si affidava agli elenchi telefonici dovrà costruire una presenza online. C’è chi decide di investire su un sito web fai da te, ma non sempre si rivela la scelta migliore per creare la propria vetrina online. Meglio allora affidarsi ai social network, dove utilizzare una strategia di marketing ben pianificata per ottenere il massimo della visibilità tra Facebook e Google MyBusiness.

Ciò che davvero conta per un professionista online, però, sono le recensioni lasciate dai propri clienti, soprattutto quando si tratta dei servizi offerti dai professionisti. Una buona recensione significa essere percepiti come professionisti affidabili e capaci nel proprio settore, con maggiori chance di ottenere nuovi clienti. Nel caso di recensioni negative, invece, sarà necessario verificare che siano vere, così da poterle segnalare ed evitare danni alla propria reputazione.

Professionisti e preventivi online: come trovare nuovi clienti

Quando si sbarca online è importante per un professionista avvalersi di servizi che lo aiutino ad ampliare il bacino di potenziali clienti interessati e che ne facilitino l’entrata in contatto. Tra le molte vetrine digitali a disposizione in Internet, i professionisti che scelgono servizi come quello offerto da Preventivi PgCasa di Italiaonline potranno contare su una scheda personale.

Dopo la registrazione come professionista, si potranno indicare la tipologia di servizi offerti così da poter ricevere direttamente nell’area clienti le richieste di preventivo online dai potenziali clienti. I professionisti potranno rispondere alle richieste inviando dei preventivi personalizzati ai potenziali clienti e ottenerne i contatti per poter avviare un nuovo lavoro e farsi conoscere grazie alla rete.