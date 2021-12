Quanto costerà l'anti iPad Pro

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra è ormai pronto ad affrontare la sua sfida finale, quella di misurarsi con il mercato. Il tablet top di gamma di Samsung arriverà insieme ai fratelli Galaxy Tab S8 e Galaxy Tab S8+, e a questo punto non è più una questione di mesi ma di settimane per portarsene uno a casa.

Come suggerisce la nomenclatura adottata da Samsung, Galaxy Tab S8 Ultra sarà il top di gamma dei tablet dell’azienda sudcoreana, candidato ideale a diventare l’anti iPad Pro, uno dei migliori tablet Android di sempre. Per questo almeno sul chip che sarà scelto per equipaggiarlo non ci sono dubbi: sarà il migliore messo a disposizione dall’industria, con ogni probabilità il recente Snapdragon 8 Gen 1 presentato da Qualcomm. Improbabile ma non è da escludere che per ottimizzare la produzione in un momento di crisi globale dei chip come quello attuale, Samsung possa decidere di adottare anche il suo Exynos 2200 che equipaggerà i Galaxy S22, magari differenziando i chip in base ai mercati di vendita.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, come sarà

Secondo le indiscrezioni più recenti, comunque, Samsung Galaxy Tab S8 Ultra avrà fino a 12 GB di memoria RAM e fino a 512 GB di spazio di archiviazione, un quantitativo impressionante per un tablet, specie la specifica sulla RAM.

Samsung è un’azienda leader per quanto riguarda gli schermi, probabilmente la migliore in assoluto, e non è un caso che anche Apple si rivolga agli uomini di Seul per i display dei suoi iPhone. Per cui la presenza di uno degli schermi migliori disponibili attualmente su Samsung Galaxy Tab S8 Ultra non è in dubbio.

Secondo i rumor, il tablet ne avrà uno da ben 14,6 pollici (una diagonale da laptop) con la probabile presenza di un notch per ospitare la doppia fotocamera selfie, una grandangolare da 8 megapixel e una ultra grandangolare da 5 megapixel, peraltro in grado di registrare video in 4K a 60 frame per secondo.

Le poche informazioni disponibili attualmente su Samsung Galaxy Tab S8 Ultra si concludono con le dimensioni. Secondo i rumor sarà molto sottile, anche se per il momento non ci sono dei numeri che indicano “quanto" sarà sottile, e peserà poco più di 600 grammi. Inoltre è altamente probabile che Samsung abbia progettato degli accessori specifici per la variante Ultra del suo tablet migliore come una tastiera per scrivere comodamente in mobilità.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, quanto costerà

Un tablet così completo e spinto sul piano delle caratteristiche tecniche intuitivamente non costerà poco. Secondo le ultime indiscrezioni, la variante meglio equipaggiata di Samsung Galaxy Tab S8 Ultra costerà in Corea l’equivalente di 1.000 euro, una cifra certamente alta ma inferiore rispetto a quanto indicato dalle precedenti voci. In Italia, comunque, dovrebbe costare cifre superiori a causa di tasse e costi di logistica.

Per avere un termine di paragone, Galaxy Tab S7+ in Corea ha un prezzo di listino equivalente di 860 euro circa, mentre il prezzo italiano parte da 949 euro. Samsung Galaxy Tab S8 Ultra e i suoi fratelli saranno presentati tra gennaio e febbraio: nella prima ipotesi condivideranno il palco con Galaxy S21 FE, nella seconda con i Galaxy S22.