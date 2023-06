Recensione Huawei P60 Pro, qualche pregio, troppi difetti

Affrontare la recensione di Huawei P60 Pro non è impresa facile, perché questo è uno smartphone dalle due facce: da un lato un oggetto con tecnologia di altissimo livello, quella della fotocamera, dall’altro alcune palesi mancanze rispetto alla concorrenza, dovute agli effetti dell’embargo americano.

Il vero problema è che l’azienda si è dimenticata delle sue mancanze quando ha stabilito il prezzo di questo cellulare, posizionato ad una cifra superiore a quella con cui oggi si compra il miglior prodotto del mercato, Galaxy S23 Ultra.

Le specifiche tecniche di Huawei P60 Pro

Come già anticipato, per certi versi Huawei P60 Pro potrebbe essere considerato una sorta di “Giano Bifronte" della tecnologia, perché da un lato è proiettato verso il futuro della smartphone photography, tra l’altro, però, sembra ancorato al passato, o quantomeno a specifiche tecniche che altri produttori considerano oggi superate.

Questo è il motivo per cui raccontarvi quali siano le caratteristiche tecniche di Huawei P60 Pro non risulta cosa semplice: partiamo dagli aspetti più interessanti, a partire dalla protezione dello schermo, una soluzione chiamata Kunlun Glass, realizzata dalla stessa Huawei, che promette di essere la più efficiente oggi disponibile, addirittura più resistente di Gorilla Glass Victus 2, che viene adottato dai cellulari di Samsung.

Sotto lo strato protettivo, c’è un elemento unico: la versione chiara di questo cellulare viene infatti realizzata con un processo produttivo grazie a cui non esistono due cellulari uguali tra loro tra tutti quelli costruiti. Alla vista, l’effetto è simile a quello del marmo, un’opzione che polarizza i pareri: o si ama o si odia, non si può rimanere indifferenti.

Dall’altro lato, c’è un display capace di riprodurre 1 miliardo di colori, con una frequenza di aggiornamento che arriva ai 120 hz: questo significa che la fluidità delle immagini è sempre garantita, con la capacità di adattare il funzionamento dello schermo in relazione a ciò per cui lo si utilizza. Leggendo la posta elettronica, la frequenza scenderà sensibilmente, quando si visualizzano immagini in movimento succederà esattamente l’opposto.

Il display di Huawei P60 Pro presenta una diagonale da 6,67", con un’ottima definizione e con cornici ridotte al minimo, che rappresentano solo il 10% della superficie totale.

Quando si va sotto la scocca, purtroppo arrivano le prime lacune, a partire dal processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, una soluzione è datata rispetto a quella dei migliori prodotti in circolazione. Questo non significa che il nuovo cellulare di Huawei non sia veloce e reattivo, ma semplicemente che non si dispone della migliore tecnologia disponibile, come dovrebbe invece essere per un prodotto che vuole essere al top della gamma.

In particolare, la differenza tra questa generazione di processori e quella successiva sta nel controllo del surriscaldamento e nella gestione dei consumi: i modelli più recenti hanno fatto passi da gigante su entrambi i fronti rispetto allo scorso anno.

L’altro dettaglio che non si può ignorare è la mancanza del 5G. Anche in questo caso vale lo stesso principio, si può vivere senza, ma è come se un’auto al top della gamma si presentasse senza gli alzacristalli elettrici.

Non serve sottolinearlo, ma l’altra mancanza macroscopica di Huawei P60 Pro è quella delle applicazioni di Google. Nulla di nuovo, questa è una situazione che si trascina da tempo, legata all’embargo americano che dura ormai da quasi quattro anni. E’ vero che l’azienda cinese ha fatto un grandissimo sforzo per creare un suo Store di applicazioni, ma lo è altrettanto che il gap non è ancora completamente colmato.

In particolare, per la nostra abitudine di utilizzo, la mancanza più rilevante è quella di Android Auto, compagno fondamentale quando ci si trova alla guida della propria automobile. L’auspicio è che Huawei possa introdurre un’alternativa al software di Google, che accompagni gli automobilisti e permetta loro di convivere con il cellulare, riducendo al minimo i rischi.

A completare la scheda tecnica di Huawei P60 Pro ci sono gli speaker stereo, il Wi-Fi 6, tutti i possibili sistemi di geolocalizzazione oggi presenti sul mercato, una porta infrarossi, un trasmettitore NFC, addirittura un’espansione di memoria che gli altri smartphone ormai hanno abbandonato da tempo.

Ottima la batteria, che presenta una capacità da 4815 mAh, con una ricarica veloce che può arrivare ad 88 W, mentre la ricarica wireless si spinge fino ai 50 W.

La fotocamera di Huawei P60 Pro

La recensione di Huawei P60 Pro passa necessariamente dalla sua fotocamera, che presenta un sensore principale ad apertura variabile, dettaglio che traccia il solco rispetto a tutti i dispositivi concorrenti.ci sono quattro sensori complessivamente, tre sulla parte posteriore e uno su quella frontale.

Sulla parte posteriore oltre al sensore principale da 48 megapixel, c’è uno zoom con la stessa caratteristica, 48 megapixel, ma con un’apertura F/2.1, infine c’è un grandangolo da 13 mega pixel, dotato di autofocus. Tra i dettagli tecnici interessanti, il fatto che lo zoom ottico da 3.5x è dotato di stabilizzazione ottica, esattamente come il sensore principale.

Il risultato di questa dotazione tecnologica si traduce in scatti eccellenti in tutte le condizioni, anche e soprattutto quando la luminosità è particolarmente ridotta.

Non possiamo dire la stessa cosa dei video, fino a 4K, che sono di buona qualità, ma non arrivano all’eccellenza di Apple e Samsung: resta difficile capire la ragione di questo gap, ma di fatto si nota la differenza tra un video catturato da iPhone e quelli che vengono registrati con Huawei P60 Pro.

L’esperienza d’uso con Huawei P60 Pro

Abbiamo illustrato molti dettagli tecnici che caratterizzano Huawei P60 Pro, ma una buona recensione dovrebbe condividere soprattutto l’esperienza d’uso: non è facile raccontare quella che abbiamo fatto con questo cellulare, perché la sua valutazione cambia radicalmente a seconda delle abitudini dell’utente.

Per chi è abituato ad usare i servizi di Google, questo è un telefono da non prendere nemmeno in considerazione: non riuscirete a sostituire le azioni quotidiane in alcun modo e l’uso di questo smartphone si tradurrà in una grandissima frustrazione. Basti pensare all’idea di girare un video 4k di grande capacità e di trovarsi nella condizione di condividerlo immediatamente con qualcun altro. Non esiste una soluzione pratica e rapida che sia alla portata di chi non è particolarmente esperto in tema di tecnologia.

Se però prendiamo in considerazione un utente che usa i servizi di Microsoft, oppure qualcuno che si vuole affidare completamente alle soluzioni immaginate da Huawei, allora ci troviamo di fronte ad un prodotto completo, efficiente, che offre buone soluzioni a quasi tutte le funzionalità quotidiane del cellulare.

Questa dicotomia rende davvero difficile dare una valutazione che sia universalmente valida su questo smartphone, ma probabilmente questa complicazione rappresenta da sola un’accezione negativa.

Il prezzo di Huawei P60 Pro

Quando si deve parlare di prezzo di Huawei P60 Pro, purtroppo si arriva alla nota più negativa, perché nonostante le evidenti mancanze rispetto alla concorrenza, il suo posizionamento è addirittura superiore a quello di modelli alternativi più completi: non è facile comprendere la scelta di chiedere 1.199 euro ai consumatori, con un processore dello scorso anno, senza il 5G e senza i servizi di Google.

Vale però il principio checambia tutto, se tutti questi dettagli sono irrilevanti, perché si sta semplicemente cercando la migliore fotocamera su smartphone. Foto e video di Huawei P60 Pro sono semplicemente eccellenti, ma abbiamo qualche perplessità sul fatto che, da soli, valgano il suo prezzo di acquisto.