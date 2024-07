Un tablet 4G che costa poco per navigare in viaggio

TOTALE PUNTI 6.8 Recensione OnePlus Pad Go Ogni volta che ci troviamo a parlare di OnePlus, affrontiamo il dubbio se sia necessario o meno spiegare da dove arriva questo marchio e quale sia la sua storia, perché nello strano mercato contemporaneo, per alcuni è quasi una religione, per altri è completamente sconosciuto. Nell'incertezza, preferiamo raccontare che questa azienda è parte di un grande gruppo industriale, chiamato BBK, lo stesso che possiede OPPO, realme e Vivo. Ha da poco lanciato altri prodotti interessanti, come OnePlus Nord 4 e in generale si sta concentrando molto sul territorio europeo, per far crescere le sue quote di mercato e diffondere i suoi dispositivi. OnePlus Pad Go è uno dei diversi tablet che vengono commercializzati con questo marchio ed è probabilmente il più competitivo, visto che oggi viene venduto ad una cifra di circa 250 €, molto interessante considerate le sue caratteristiche tecniche.

PRO Buona qualità del display

Modem 4G

Batteria potente

Volume audio molto alto CONTRO Non c'è un lettore di impronte digitali

Processore accettabile ma non premium

Non c'è caricatore nella confezione di vendita

Design e specifiche tecniche VOTO: 7 OnePlus Pad Go ha un design del tutto ordinario, l'unico elemento distintivo può essere la differenziazione della colore nella parte posteriore, dove c'è una fascia con una colorazione più intensa, proprio all'altezza della fotocamera posteriore. Pesa 532 g, presenta un display con una diagonale molto ampia da 11,35", quindi con una superficie molto ampia rispetto agli altri prodotti oggi in circolazione nella stessa fascia di prezzo. Volendo, questo tablet è anche compatibile con la penna prodotta da OnePlus, che però non è inclusa in confezione, vale la pena ricordare che nella scatola non c'è nemmeno il caricatore. Questo tablet è stato lanciato in Cina nell'ottobre del 2023, mentre è stato presentato in Europa solo nella primavera avanzata del 2024, il che significa che le specifiche tecniche non sono le migliori possibili nemmeno per la fascia media, anzi bisogna riconoscere che il processore è probabilmente l'elemento in cui si è concentrato il risparmio per far quadrare i conti. Su questo dettaglio torneremo a breve breve mentre vale la pena di ricordare la presenza del Wifi 5, altro compromesso, del Bluetooth 5.2, mentre sono assenti sia il ricevitore GPS che il trasmettitore NFC, ma è anche vero che difficilmente si usa un tablet per i servizi di posizionamento, possiamo escludere che venga sfruttato per i pagamenti Contactless. Altro elemento che avremmo gradito, ma purtroppo non c'è, è quello del sensore per le impronte digitali, che agevolerebbe lo sblocco del dispositivo.

Display VOTO: 7 Qualche elemento in più sul display da 11.35": la superficie è ampia, ma c'è qualche compromesso, come la luminosità massima di 400 nits, che sono proprio pochi rispetto ad alcuni schermi che oggi sono usati sui cellulari. Bisogna però ammettere che questo tablet risulta comunque leggibile in tutte le condizioni, fatta eccezione per la luce diretta del sole. La tecnologia usata è IPS LCD, con una frequenza di aggiornamento massima di 90 hz, con una riproduzione dei colori fedele e una buona fluidità delle immagini. Supporta pienamente l'HDR10+, ma c'è anche un sistema per adattare la tonalità dei colori all'ambiente in cui viene usato il prodotto, a cui si aggiunge il sistema di protezione della vista, utile per chi legge il tablet prima di dormire.

Hardware e performance VOTO: 6.5 Come già anticipato, sul processore e gli altri elementi di memoria si concentrano i risparmi principali, perché è stato scelto un chip Mediatek Helio G99, che funziona bene, ma non bisogna chiedere miracoli. La memoria da 128 GB usa uno standard UFS 2.2, un po' datato, il che si traduce in una minore efficienza nella lettura e scrittura dei dati. C'è però l'aspetto positivo dell'espansione di memoria con scheda MicroSDXC che arriva fino ad 1 TB di capacità. Nel complesso, prestazioni discrete, in linea con il prezzo richiesto.

Fotocamera VOTO: 6.5 Quando si parla di tablet, viene sempre il dubbio se parlare o meno della sua fotocamera, che rischia di essere un deterrente all'acquisto. Per dovere di cronaca, segnaliamo che sia la fotocamera frontale che posteriore sono da 8 mpx, con la capacità di girare video in fullHD. Non è di sicuro un elemento che possa condizionare la scelta del tablet e far propendere la scelta verso OnePlus Pad Go, stiamo parlando di fotocamere adatte a videochiamate, ma poco altro.

La batteria VOTO: 7 Nulla da dire sulla batteria da 8.000 mAh, che garantisce addirittura 45 giorni di standby con un uso quotidiano occasionale, per la navigazione internet e la posta elettronica. La potenza di ricarica è da 33 watt, ma come già anticipato non c'è un caricatore in confezione, per sfruttare tutta la potenza di ricarica potrebbe essere necessario comprarne uno ad hoc, ma la spesa è comunque contenuta. Per caricare completamente il tablet, partendo da zero, ci vogliono circa 2 ore.

Software VOTO: 7 Il software di OnePlus Pad Go è ovviamente costruito intorno ad Android 13, con prestazioni di livello discreto, ma non superlativo. Durante la prova abbiamo voluto esagerare, aprendo contemporaneamente decine di applicazioni, con giochi e app abbastanza impegnativi sul fronte delle risorse e ad un certo punto il tablet ha cominciato un po' ad arrancare, ma difficilmente un utente "normale" potrebbe raggiungere quel tipo di sforzo del processore. Il tentativo di creare una sorta di ecosistema si può notare grazie ad alcune funzioni che sincronizzano le notifiche tra smartphone e tablet, ma anche con l'opzione che permette di riprodurre il display del cellulare cellulare direttamente sulla tavoletta. Certo, l'idea che venga ancora utilizzato Android 13 ci lascia un po' perplessi, ma purtroppo la frammentazione è un fenomeno tipico del mondo Android.