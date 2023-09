Recensione Onyx Boox Tab Mini C, il lettore di eBook che vuole fare il tablet

TOTALE PUNTI 6.8 Recensione Onyx Boox Tab Mini C Nella nostra recensione approfondita di Onyx Boox Tab Mini C, esploreremo ogni aspetto di questo innovativo eReader. Dalla sua forma compatta che si adatta perfettamente a una mano, all'avanzata tecnologia E-Ink che garantisce una lettura confortevole anche sotto la luce diretta del sole. Scopriremo come la Tab Mini C si distingue per la sua versatilità, grazie alla capacità di eseguire non solo eBook, ma anche app, navigazione web e molto altro.

PRO Display senza rifless

Pennino inserito in confezione

Struttura leggera CONTRO Processore lento

Prezzo elevato

Design e specifiche tecniche VOTO: 7 Iniziamo questa recensione dell'Onyx Boox Tab Mini C con una considerazione preliminare essenziale: per valutare appieno questo dispositivo, dobbiamo partire dal presupposto di considerarlo un avanzato lettore di eBook in grado di eseguire applicazioni Android. Questo approccio ci consente di mantenere una prospettiva equilibrata: considerando il Tab Mini C come un tablet Android con una variante di schermo, potremmo rischiare di rimanere insoddisfatti, poiché la tecnologia utilizzata per il display impone alcune limitazioni. Detto ciò, entriamo nel dettaglio dell'Onyx Boox Tab Mini C, che presenta una notevole somiglianza con un Amazon Kindle, ma con alcune caratteristiche aggiuntive, in particolare uno schermo a colori, un'opzione assente nei lettori Kindle di Amazon. Questo dispositivo è incredibilmente leggero, con un peso di soli 310 grammi e uno spessore di circa 1 centimetro. Il suo schermo, basato sulla tecnologia tipica degli eReader, ha una diagonale di 7,8 pollici. Va notato che, a causa della tecnologia utilizzata, i colori appaiono sfumati e le immagini non sono estremamente nitide. Tuttavia, è importante sottolineare che queste caratteristiche non sono dei difetti, ma piuttosto i compromessi inevitabili di questa tecnologia. Il cuore pulsante di Onyx Boox Tab Mini C è il processore Qualcomm Advanced, una soluzione octa-core, che offre la potenza necessaria per gestire Android 11. Questo processore è affiancato da 4 GB di RAM e una memoria interna di 64 GB. È importante notare che non è possibile espandere la memoria del tablet tramite schede esterne. Il tablet si ricarica attraverso una porta USB-C, situata nella parte inferiore, anche se va evidenziato che il dispositivo non è certificato per la resistenza all'acqua e alla polvere. Naturalmente, dispone di connettività Wi-Fi e Bluetooth, e offre un'esperienza audio con due altoparlanti stereo. All'interno della confezione troverete un pennino, che si connette magneticamente alla struttura del tablet, offrendo un'opzione aggiuntiva per l'interazione con il dispositivo.

Display VOTO: 6.5 Lo schermo dell'Onyx Boox Tab Mini C offre specifiche tecniche interessanti. Quando viene utilizzato in modalità bianco e nero, presenta una risoluzione di 1404 × 1872 pixel, con una densità di 300 pixel per pollice. Tuttavia, quando si passa alla visualizzazione a colori, la risoluzione scende a 702 × 936 pixel con una densità di 150 pixel per pollice, praticamente dimezzando la definizione. Ciò nonostante, va notato che questo schermo è completamente privo di riflessi, garantendo un'esperienza di lettura ottimale in qualsiasi ambiente. L'unico inconveniente è che sotto la luce diretta del sole, i colori tendono a perdere brillantezza. Dal punto di vista tecnico, il tablet consente la visualizzazione di fotografie e la riproduzione di video, anche se la ridotta definizione rende quest'ultima esperienza meno appagante. Tuttavia, come anticipato all'inizio della recensione, è importante considerare questo dispositivo principalmente come un lettore di eBook avanzato, che offre la comodità di scrittura tramite il pennino. Le funzionalità tipiche di un tablet dovrebbero essere viste come una risorsa di emergenza. Quando viene utilizzato come lettore musicale o blocco per appunti, l'Onyx Boox Tab Mini C offre un'esperienza accettabile. Inoltre, è possibile sfruttare numerose opzioni di controllo per il display, consentendo di adattare la frequenza di aggiornamento e altri parametri per ottimizzare la visualizzazione in base alle applicazioni utilizzate.

Software ed esperienza d'uso VOTO: 6.5 Tornando nuovamente alla premessa fondamentale, l'Onyx Boox Tab Mini C merita di essere considerato come un lettore di eBook potenziato, grazie alla sua capacità di installare qualsiasi applicazione disponibile sul Google Play Store. L'ampio e variegato catalogo di app nel Play Store consente di arricchire l'esperienza utente, integrando le applicazioni preinstallate, che, sebbene utili, potrebbero non soddisfare completamente le esigenze dell'utente. L'applicazione BooxDrop offre un modo semplice per il trasferimento di file da e verso il dispositivo, a condizione che i dispositivi coinvolti siano connessi alla stessa rete Wi-Fi. Ciò che contribuisce in modo significativo all'esperienza complessiva dell'Onyx Boox Tab Mini C è la penna inclusa nella confezione. Questa Magnetic Pen Plus offre una precisione notevole e si integra senza necessità di configurazione con qualsiasi applicazione che supporti l'input manuale. Questo dettaglio potrebbe rendere il dispositivo particolarmente interessante per coloro che amano prendere appunti, disegnare e annotare durante la lettura. Come già accennato, la visualizzazione di contenuti statici su questo dispositivo è piacevole, ma la riproduzione di contenuti video può risultare complicata, sebbene possa essere considerata come opzione in casi eccezionali. In generale, la valutazione accurata di questo dispositivo consiste nel considerarlo un lettore di eBook con uno schermo e-Ink arricchito dalla funzionalità del pennino, con il vantaggio di poter scaricare app Android per una maggiore versatilità. Tra le funzionalità aggiuntive, va menzionata anche la possibilità di condividere video e immagini utilizzando lo standard Chromecast.

Batteria VOTO: 7 Grazie alla tecnologia usata per il suo schermo, Onyx Boox Tab Mini C riesce a garantire una durata della batteria molto interessante, che può arrivare fino a 12 ore di schermo acceso. Parliamo di una durata che è di gran lunga superiore rispetto ad un normale tablet, ma è del tutto regolare, se non inferiore, rispetto ad un classico Kindle. In ogni caso, per un uso normale di questo tablet, una singola carica potrebbe durare addirittura settimane.