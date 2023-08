Recensione realme 11 Pro+, giusto prezzo con stile

Parliamo di un brand la cui creazione è abbastanza recente, esiste solo da 5 anni a livello internazionale, ma ha saputo registrare una crescita velocissima, in particolare in India, dove è uno dei più popolari, grazie alle sue proposte con prezzo super competitivo.

Facciamo riferimento in particolare alla variante con finitura in ecopelle, la quale, affiancata dal delicato tono avorio, presenta una sorta di linea centrale bicolore che si estende fino al modulo fotocamera, anch'esso di notevole rilevanza. Per coloro che preferiscono una scelta più discreta, è comunque disponibile la classica opzione in nero, garantendo un'apprezzabile versatilità.

Il concept del realme 11 Pro + presenta un design di quelli che suscitano reazioni accese, polarizzando tra ammiratori e critici. Tuttavia, è probabile che l'entusiasmo prenda il sopravvento, poiché questo smartphone è stato concepito per rendere omaggio al concetto estetico italiano. Per questa ragione, è stato coinvolto un designer che vanta esperienze con marchi come Gucci, il cui tocco distintivo si percepisce istantaneamente.

Le caratteristiche tecniche generali del realme 11 Pro + sono in linea con il suo segmento di prezzo. Tra queste, spiccano il supporto al Wi-Fi 6 , il Bluetooth 5.2 e varie opzioni di navigazione. Tuttavia, è interessante notare alcune scelte di compromesso, come l'utilizzo di una porta USB 2.0 .

Tuttavia, è essenziale notare che le prestazioni globali non presentano lacune evidenti; i dubbi sorgono principalmente in termini di competizione. Questa perplessità nasce dalla presenza sul mercato di diverse alternative che adottano processori a 5 nm, i quali offrono vantaggi in velocità ed efficienza energetica. Va sottolineato che il ruolo del processore diviene più rilevante nel contesto delle strategie di marketing piuttosto che nell'utilizzo quotidiano del dispositivo.

Lo stesso si può dire per la fotocamera anteriore da 32 mpx , per la quale nutriamo un giudizio nettamente negativo. I colori sono spesso alterati, i volti sono sovraesposti, lo scontorno delle immagini approssimativo.

Desidereremmo poter esprimere lo stesso livello di apprezzamento per gli altri due sensori posteriori: l'obiettivo grandangolare da 8 megapixel e la lente macro da 2 megapixel . In realtà, dopo aver speso molte risorse per il sensore principale, quelli secondari sono rigorosamente nella media.

In pratica, l'ottica usata è sempre la stessa, vengono applicati dei tagli agli scatti per ottenere lo zoom desiderato.

In questo caso, però, siamo in presenza di qualcosa di più concreto: il sensore funziona sorprendentemente bene, in parte grazie a un'eccellente elaborazione delle immagini, specialmente nei casi in cui vengono effettuate con zoom. Interessante notare che, benché non sia presente un sensore specifico per lo zoom nella lista delle caratteristiche tecniche di questo smartphone, è comunque possibile ottenere risultati di zoom ritagliando porzioni delle immagini catturate dal sensore principale. Questo è possibile grazie ai 200 mpx che consentono di immagazzinare un'elevata quantità di dettagli, mantenendo una buona qualità anche dopo il ritaglio.

Nel lancio del realme 11 Pro +, l'enfasi è posta sul sensore da 200 mpx nelle varie iniziative promozionali. Tuttavia, è noto agli assidui lettori delle nostre recensioni che evitiamo di enfatizzare eccessivamente le specifiche tecniche, le quali spesso non si traducono in un'esperienza utente realmente soddisfacente.

Il software VOTO: 6.5

Per il realme 11 Pro +, è stato adottato un sistema operativo praticamente identico a quello utilizzato nei telefoni OPPO; non emergono divergenze significative nei software delle due marche. Lo abbiamo detto più volte in passato e troviamo opportuno ribadirlo anche in questa recensione: secondo il nostro punto di vista, il software di OPPO (e di conseguenza di realme) impiegato in questi dispositivi non riesce a eguagliare l'eleganza del design esterno e la loro estetica complessiva.

Purtroppo, il sistema operativo non riesce a trasmettere quel senso di raffinatezza e qualità che invece si riscontra nelle esperienze offerte dal software di Samsung o dall'interfaccia ufficiale dei dispositivi Google Pixel. Se dovessi individuare un ambito in cui concentrarsi per ulteriori miglioramenti nell'offerta realme, sicuramente porrei l'accento sull'interfaccia utente.