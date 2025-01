Design VOTO: 8

L’Amazon Echo Show 21 si presenta con una linea semplice ma moderna: la cornice frontale è piuttosto sottile, garantendo un buon rapporto schermo-cornice per un dispositivo di queste dimensioni. Visivamente, ricorda un piccolo televisore o un monitor da scrivania, il che lo rende discreto ma di impatto, soprattutto se collocato al centro della parete della cucina o sul mobile del salotto.

La parte posteriore è costruita in plastica e metallo, con finiture opache che nascondono abbastanza bene impronte e polvere. Per reggerlo, Amazon ha optato per un supporto posteriore metallico, per cui è prevista l'installazione a muro, in grado di gestire le dimensioni non esattamente “tascabili” del dispositivo.

Volendo, si può optare per un supporto da tavolo, ma è opzionale e piuttosto costoso. Il risultato è un oggetto che, pur non essendo leggerissimo, si può inclinare leggermente per migliorare la visibilità dello schermo.

Il bordo superiore ospita i pulsanti per il controllo del volume, il tasto per disattivare i microfoni e la telecamera, oltre allo slider fisico per coprire l’obiettivo quando si desidera più privacy.

Questo aspetto è ormai diventato quasi un marchio di fabbrica degli Echo Show, una soluzione che continua a essere gradita da chi desidera proteggersi da occhi indiscreti. Nel complesso, si vede che Amazon ha progettato l’Echo Show 21 per integrarsi in un ambiente domestico senza diventare l’elemento di disturbo: linee pulite, design minimal e funzionale.