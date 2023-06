Recensione Sony WF-C700N, nuovi best buy tra gli auricolari bluetooth?

Tra le tante guide all’acquisto di Libero Tecnologia, abbiamo proposto anche un vero e proprio tutorial per sapere come scegliere gli auricolari Bluetooth, che completa e integra la precedente guida per scegliere gli auricolari per motociclisti. Lo abbiamo fatto perché il mercato degli auricolari true wireless è in rapida crescita, con dati di vendita estremamente interessanti: per chi sta valutando il prossimo acquisto, può essere utile la recensione di Sony WF-C700N, cuffiette senza fili che riposizionano il marchio giapponese, con un prezzo estremamente competitivo.

Specifiche tecniche SONY WF-C700N

Non è facile tracciare le differenze tra i moltissimi modelli disponibili di auricolari bluetooth, spesso hanno schede tecniche pressoché identiche e prestazioni molto simili tra loro. Nel caso dei nuovi auricolari di Sony, dobbiamo senza dubbio sottolineare che il loro rapporto qualità prezzo è di ottimo livello, grazie alle scelte estetiche di Sony, che vengono combinate con l’abituale livello tecnologico del marchio.

Come molti degli auricolari in circolazione, anche SONY WF-C700N sono estremamente leggeri, con un peso inferiore ai 5 g per i singoli dispositivi, che vengono custoditi e caricati in un case di dimensione molto ridotta, facilmente trasportabile.

Gli auricolari godono di una protezione IPX4, che li protegge da eventuali schizzi d’acqua, ma soprattutto del sudore, per cui si possono usare tranquillamente durante lo svolgimento delle proprie attività sportive.

Come gli appassionati già sanno, uno degli elementi distintivi degli auricolari Bluetooth sta nella dimensione del loro driver audio: è un dettaglio molto importante, che condiziona la qualità del suono. SONY WF-C700N presentano un driver da 5 mm, estremamente piccolo, le cui prestazioni sono però compensate dalla correzione del software.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

In altri casi, davanti ad un dato come quello del driver da 5 mm, consiglieremmo di andare oltre e di considerare l’acquisto di altri dispositivi. In questo caso, però, possiamo sicuramente dire che il risultato finale sarà comunque più che buono, grazie al sapiente lavoro fatto dagli ingegneri giapponesi.

Viene infatti utilizzata egregiamente la cassa di risonanza, che permette di avere comunque un buon livello dei bassi e, in generale, un volume massimo più che apprezzabile. I veri intenditori avvertiranno che i bassi, pur se presenti, non raggiungono la profondità garantita da altri prodotti sul mercato, ma per la maggior parte degli utenti il risultato finale sarà assolutamente accettabile.

La batteria

Il vero punto debole degli auricolari SONY WF-C700N sta nella loro autonomia, perché il contrappasso per la loro dimensione estremamente ridotta sta nel fatto che in effetti la durata complessiva di una singola carica è inferiore rispetto ad altri prodotti oggi presenti sul mercato.

Con una singola carica, si arriva ad un massimo di 20 ore complessive, con la riduzione del rumore attiva. Se si elimina la riduzione del rumore, sì allunga leggermente l’autonomia, che sale del 50% circa.

Per ricaricare gli auricolari all’interno della loro custodia, sono necessarie circa tre ore.

La qualità del suono di SONY WF-C700N

Ovviamente, uno degli aspetti fondamentali quando si acquistano auricolari Bluetooth è quello della qualità del suono quando si ascolta musica e il risultato garantito da SONY WF-C700N è di ottimo livello, con tutti i generi musicali.

Ruolo fondamentale per l’elaborazione del suono è quello del motore digitale, DSEE, Digital Sound Enhancement Engine, che corregge la curva sonora, per ottimizzare l’ascolto. Bisogna senza dubbio menzionare l’applicazione di supporto, una delle migliori in circolazione, che permette di equalizzare il suono in ogni suo singolo dettaglio, oppure di scegliere tra alcune equalizzazioni preimpostate. Non solo, perché l’applicazione di Sony garantisce anche l’utilizzo di una soluzione chiamata adaptive sound, grazie a cui la configurazione degli auricolari può cambiare in funzione del luogo in cui ci si trova, con uno switch automatico legato alla propria posizione geografica.

Buona la separazione delle diverse gamme di frequenza, con un risultato complessivamente positivo, anche se questi non sono i nostri auricolari preferiti, tra tutti quelli provati negli ultimi mesi.

Eccellente invece il risultato in chiamata: gli algoritmi che intervengono per isolare la voce rispetto ai rumori ambientali fanno un lavoro egregio e i nostri interlocutori hanno sempre compreso perfettamente quello che stavamo dicendo, anche in luoghi particolarmente rumorosi.

Quanto costano gli auricolari SONY WF-C700N?

Il prezzo di SONY WF-C700N è uno dei dettagli indispensabili per poter completare la loro recensione: ufficialmente vengono posizionati intorno ai 130 €, ma ormai si trovano tranquillamente quasi ovunque sia online che nei negozi fisici ad una cifra intorno ai 100 €.

A questo prezzo, SONY WF-C700N entrano a pieno titolo tra i dispositivi più interessanti del mercato, perché alla qualità del suono si unisce la garanzia di un marchio come Sony, che oltre ad avere un software di accompagnamento molto completo, offre anche la certezza di aggiornamenti nel tempo.

Gli auricolari SONY WF-C700N si inseriscono in una fascia di mercato estremamente affollata, in cui spiccano Nothing Ear 2, OnePlus Buds e molteplici alternative: nonostante il numero elevatissimo di alternative, Sony è pronta a ricoprire un ruolo da protagonista, in linea con il suo blasone e la sua storia.

