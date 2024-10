Huawei MatePad Pro 12.2 rappresenta l’ultima proposta di Huawei nel settore dei tablet di fascia alta, puntando tutto su prestazioni solide e un design sofisticato. Il vero punto di forza di questo dispositivo è il display papermatte, che non solo offre immagini nitide e vivaci, ma riduce al minimo i riflessi, un aspetto fondamentale per chi lavora in ambienti luminosi.

Però, la mancanza delle app di Google rimane una sfida per alcuni utenti, anche se esistono soluzioni alternative per ovviare a questo limite. Il prezzo è competitivo rispetto alla qualità offerta, ma pone il MatePad Pro in diretta competizione con colossi come l’iPad e il Galaxy Tab.